Apple revoit son site Accessibilité et ajoute des vidéos

Il y a 3 heures

Alban Martin

Dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées, Apple a lancé une refonte de son site d'accessibilité sur le domaine global de l'entreprise. La refonte vise à fournir aux clients à mobilité réduite, aux malvoyants ou malentendants les outils et les ressources nécessaires pour personnaliser les produits Apple en fonction de leurs besoins.

Apple fait toujours beaucoup pour l'accessibilité

Le site repensé est composé de quatre grandes sections qui présentent de nombreuses fonctionnalités d'accessibilité de la gamme de produits Apple, avec de nouvelles catégories couvrant la vision, la mobilité, l'audition et les fonctionnalités cognitives.



La section vision couvre plusieurs fonctionnalités iOS telles que la loupe, le zoom, le texte plus grand, la voix off + braille et le contenu énoncé, tandis que l'audition couvre l'utilisation de la reconnaissance sonore, des adaptations du casque, des alertes sensorielles, de l'écoute en direct et de nombreux autres outils utiles.



Pendant ce temps, sur la chaîne YouTube du support Apple, la firme à la pomme a ajouté de nouvelles vidéos explicatives à sa liste de lecture d'accessibilité sur l'utilisation de la Loupe, de la fonction BackTap et de scénarios d'utilisation spécifiques de la commande vocale, y compris comment prendre un selfie. Il y avait déjà une vingtaine de vidéos sur ce thème.



Voici les nouvelles vidéos à venir :