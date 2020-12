Découvrez un très séduisant concept d'iOS 15

Avec iOS 14, Apple a ajouté de nouvelles fonctionnalités qui étaient très attendues, cependant la firme de Cupertino n'a pas encore satisfait tout le monde. Pour le YouTuber The Hacker 34 il reste encore beaucoup de choses qui manquent dans iOS. La meilleure façon pour le faire comprendre à Apple c'est de l'exprimer dans une vidéo et justement... Ce concept c'est pile ce que tout le monde recherche !

Un incroyable concept d'iOS 15

Si pour l'instant iOS 15 parait encore bien lointain, Apple a déjà dû bien avancer sur le sujet et sait précisément ce que va apporter ce tout nouvel OS qui sera présenté au mois de juin lors de la WWDC 2021. Ce qui est formidable c'est que même si nous ne sommes pas près d'avoir iOS 15, rien ne nous empêche de rêver un peu et d'imaginer ce que le futur pourrait réserver à l'iPhone !

Dans ce tout nouveau concept, le YouTuber imagine des widgets interactifs, c'est-à-dire des widgets qui pourront vous afficher du contenu et offrir une petite navigation simplifiée.



The Hacker 34 a aussi imaginé des petits widgets qui ressemblent à des applications watchOS, directement sur l'écran de verrouillage de l'iPhone. En effet, il s'agit d'apporter quelques informations issues des applications iOS sans avoir besoin de déverrouiller son iPhone. Vous aurez un accès rapide aux dernières actualités, à la météo, à la progression de vos anneaux d'activités...

Le concept imagine un écran qui ne s'éteint jamais, on appelle cela en anglais un "Always on display", Apple le propose déjà depuis l'Apple Watch Series 5 et il est tout à fait envisageable de proposer la même chose sur l'iPhone. Des concurrents comme Samsung ont apporté la preuve que le Always on Display était faisable sur un smartphone avec un impact très minime sur l'autonomie !



L'idée suivante c'est le... Split View. C'est un "besoin" qui ne cesse de réapparaitre année après année. Le Split View est une fonctionnalité qui existe sur macOS et iPadOS, cela permet à l'utilisateur d'afficher deux applications qui occupent l'écran à 50/50. Apple le proposera tôt ou tard sur l'iPhone, mais l'attente devient vraiment longue !

Dans le concept, le Split View se lance via le multitâche et encore mieux... Via la réception d'une notification. Le résultat de la seconde option est vraiment bluffant, si Apple propose quelque chose de similaire, ce sera une petite révolution.

Le YouTuber a également apporté de nombreuses autres idées qu'on vous laisse découvrir dans la vidéo ci-dessous.