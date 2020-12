iPhone 12 : L'État brésilien de Sao Paulo oblige Apple à inclure l'adaptateur secteur

Le retrait de l'adaptateur secteur a été accueilli comme une bonne nouvelle par les écologistes qui ont applaudi le fait qu'Apple participe à la réduction des déchets électroniques dans le monde. Du point de vue des consommateurs cela a été très différent puisque certains ont considéré cela comme une tentative de rentabilité supplémentaire ou même une énième preuve du côté radin qui sévit chez Apple depuis très longtemps.

Apple est obligé d'inclure l'adaptateur secteur

Avec les nouveaux iPhone 12, la France a été le seul pays dans le monde à conserver les EarPods, en effet une loi oblige les constructeurs de smartphones à fournir un kit mains libres pour les communications. Le géant californien n'a pas pu contourner cette loi et a cédé !

Une seconde contestation sur la nouvelle pratique d'Apple vient d'apparaitre au Brésil, l'agence nationale de protection des consommateurs de Sao Paulo vient d'exiger qu'Apple fournisse un adaptateur secteur avec l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Si cette décision n’est pas obligatoire de base, ça le sera si le client qui achète son iPhone 12 le demande à la commande.

Les utilisateurs brésiliens concernés devraient donc avoir une case à cocher pour obtenir l'adaptateur secteur gratuitement lors de la commande d'un iPhone 12. À noter que les EarPods n'ont pas été considérés comme indispensable par l'agence nationale.

Si pour certaines personnes inclure un adaptateur secteur dans la boite d'un smartphone est logique, pour Apple ça l'a été pendant un moment, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Quand la firme de Cupertino a appris cette nouvelle, l'Apple Park a directement répondu à l'agence nationale de protection des consommateurs.

L'entreprise a expliqué que la plupart des consommateurs ont déjà des adaptateurs avant d'acheter leur iPhone 12, qu'ils n'ont aucune utilité d'avoir un autre adaptateur puisque cela créerait un doublon qui serait rangé dans le placard.

De plus, supprimer l'adaptateur secteur avec les iPhone 12 permet de réduire de façon spectaculaire les émissions de carbone lors de la production !



Tous ces arguments n'ont pas réussi à convaincre l'agence qui a maintenu sa demande à Apple d'inclure l'adaptateur secteur, pour elle il s'agit d'une grave violation au Code de défense des consommateurs brésiliens. L'adaptateur secteur est considéré comme une "partie essentielle" à l'utilisation de l'iPhone ou d'un iPad, d'un MacBook, d'une Apple Watch...



Bien sûr, l'agence de protection des consommateurs de Sao Paulo a bien compris l'argument environnemental d'Apple, mais celle-ci a affirmé que dans la réponse de l'Apple Park, les preuves des avancées environnementales suite au retrait de l'adaptateur secteur n'étaient pas assez flagrantes.



