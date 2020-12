Le jeu de survie Nimoyd arrivera sur iOS et Android en 2021

Il y a 1 heure

Alban Martin

Nimoyd n'est pas un tout nouveau jeu qui vient d'être annoncé aujourd'hui. En fait, il a été officialisé en 2016 en tant que prototype de projet entre deux amis, le concepteur et programmeur Rafael et l'artiste Jeffrey. Leur plus grand objectif était de résoudre un problème qui affectait d'autres jeux de sandbox de survie, à savoir que le jeu du milieu à la fin a tendance à se transformer en une mouture répétitive pour maximiser tous ses acquis.



Regardez la vidéo :

Bienvenue dans Nimoyd

Leur solution est un jeu appelé Nimoyd, un jeu dans lequel vous atterrissez sur Terre par accident en 2702. Qu'est-ce qui se passe dans le monde 700 ans dans le futur ? Eh bien, un champignon mortel devient de plus en plus grand et englobe chaque jour davantage la planète, vous devrez donc probablement faire quelque chose à ce sujet, éventuellement.



Pas maintenant, cependant. Depuis que vous venez de vous écraser, vous devrez rassembler des ressources et construire le nécessaire à votre survie, comme un abri, un lit, de la nourriture, ce genre de choses. À partir de là, comme c'est le cas avec la plupart des jeux de survie, le monde est à vous. Construisez votre maison, voire une ville entière. Ou construisez une forteresse et combattez les factions ennemies. Ou rejoignez des factions amies et combattez les envahisseurs extraterrestres. Ou construisez un mech et faites des ravages. Ou trouvez l'amour, mariez-vous et fondez une famille. Et quand vous mourrez, continuez à jouer au jeu en tant que progéniture et recommencez. Nimoyd est à peu près aussi ouvert que vous le souhaitez.



Comme vous pouvez le voir, Nimoyd a un style graphique également incroyablement cool. Ceci est accompli grâce à un moteur de voxel 3D couplé à des éléments en pixel-art 2D. C’est pourquoi, à première vue, cela ressemble à votre jeu d’aventure isométrique moyen, mais tout à coup, la caméra peut tourner et révéler que tous les environnements sont en réalité de véritables espaces 3D. Cela résout beaucoup de problèmes situationnels du jeu étant entièrement plat et en 2D, comme il l'était à l'origine. C’est particulièrement vrai pour les principales activités d’un jeu de sandbox de ce type, comme creuser et construire.



En fait, le projet a été presque annulé à plusieurs reprise jusqu'à ce que Rafael imagine la solution du moteur de voxel 3D. Depuis l'été 2019, le jeu est officiellement passé du projet de garage à un programme ambitieux à plein temps avec équipe qui a été embauchée pour former Nudge Nudge Games.



Nimoyd doit sortir au printemps ou à l'été 2021 sur Steam (PC) et nos mobiles, iOS et Android.