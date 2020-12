#bestof2020 : Apple envoie des récompenses aux gagnants

Les gagnants cités dans la liste «App Store Best of 2020» ont commencé à publier des images et des vidéos de leur prix physique, une version en aluminium de l'icône de l'App Store envoyée par Apple.

Un trophée physique pour les développeurs

Mercredi, Apple a annoncé les 15 meilleures applications et jeux de l’App Store de cette année, le «Best of App Store 2020». Pour la première fois, les lauréats ont reçu plus que les éloges d'Apple et la promotion de leurs efforts, un prix physique étant envoyé à chaque vainqueur.

Naturellement, les destinataires ont commencé à publier des images de leur trophée sur les réseaux sociaux, certains partageant même une vidéo. Inspiré de l'icône bleue de l'App Store, le prix est composé à 100% d'aluminium recyclé, avec l'icône complète d'un côté tandis que le gagnant et la catégorie sont gravés de l'autre.

@Apple I am forever grateful for this award. We’ve met nothing but amazing people at Apple. The @AppStore eco system offers a complete toolset for anyone to build amazing things. Thank you. pic.twitter.com/uyfRXmuNg4 — Andres Canella (@AndresCanella) December 5, 2020



Dans une vidéo publiée par Andres Canella samedi, le prix de l'application iPhone de l'année Wakeout! suggère que le prix est à peu près de la même largeur et longueur physiques qu'un Mac mini, mais avec des coins légèrement plus arrondis et avec beaucoup plus d'épaisseur pour lui permettre de se tenir debout.



L'icône de l'App Store elle-même a une apparence très brillante, tandis que la gravure à l'arrière est apparemment mate.



Voici aussi le tweet de Genshin Impact :

Travelers,

We are once more thrilled to announce that Genshin Impact has won 2020's App Store Game of the Year Award!!!



Paimon would like to thank you all for your continued support. You are all amazing!#GenshinImpact #AppStore #Bestof2020 pic.twitter.com/U8NxOk8yTD — Paimon (@GenshinImpact) December 2, 2020

Apple a également glissé une lettre de Tim Cook :

Félicitations ! Votre application est l’une des meilleures de 2020. Chaque année, l’App Store célèbre les applications exceptionnelles qui améliorent la vie des gens. Ces applications présentent les plus hauts niveaux de qualité, d’innovation et d’impact, et Apple est fier de reconnaître votre application cette année.

Pour mémoire, la liste des meilleures apps et jeux 2020 comprend :

Wakeout!

Zoom

Fantastical

Disney+

Endel

Genshin Impact

Legends of Runeterra

Disco Elysium

Dandara Trials of Fear

Sneaky Sasquatch

Le dernier est un jeu Apple Arcade, mais on aurait plutôt vu un Oceanhorn 2...