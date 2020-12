Mad Cars : prenez le contrôle d'une flotte de voitures dans ce jeu de conduite

Pour donner vie à Mad Cars, son développeur a fait appel à Buildbox, un moteur de jeu 3D qui ne nécessite pas de connaissances en codage. Le but de Mad Cars est de conduire sur une route remplie de dangers, de pièges : il faudra alors slalomer à travers des rochers, des trous, des barrages de police et même d'autres véhicules. Mad Cars est maintenant disponible en pré-commande sur l'App Store avant son lancement prévu le 4 janvier. Ce sera un jeu gratuit avec des achats intégrés. Vous pouvez retrouver une petite vidéo de gameplay dans le tweet ci-dessous :

Petite nouveauté à venir du côté de l'App Store avec l'arrivée prochaine du nouveau jeu du développeur indépendant Popa Radu (Fall Away, Skate Fever, Golf N Bloom...). Le suivant sur la liste ? Un certain Mad Cars (v1.0, 35 Mo, iOS 9.0) , qui va proposer un concept plutôt prometteur : dans ce devenir, le joueur aura la lourde tâche de prendre le contrôle d'une flotte de plusieurs voitures à conduire simultanément. De quoi plonger dans un jeu totalement décalé, qui risque de proposer de belles heures de rire !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.