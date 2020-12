Cygames prévoit une sortie européenne pour Princess Connect! Re: Dive

En 2018, le célèbre studio Cygames, qui a notamment donné vie à Shadowverse, organisait le lancement d'un certain Princess Connect! Re: Dive au Japon. Plus de deux ans après, l'Occident va enfin avoir le droit d'y jouer, puisque les développeurs viennent d'annoncer une fenêtre de sortie...



Ce sera donc en 2021 que la version anglaise sera disponible pour nous autres, notamment grâce à une collaboration entre le studio, Crunchyroll Games et Funplex.



La bande-annonce du jeu :

Princess Connect! Re: Dive prévu en Europe pour mars 2021

Une histoire qui résonne: le RPG extrêmement populaire, Princess Connect, se prépare pour une sortie mondiale.



Un titre à succès qui a enveloppé le Japon et la Chine dans son succès, et le jeu arrive sur de nouveaux horizons grâce à une collaboration passionnante entre Crunchyroll Games, Cygames et Funplex.



Commencez votre voyage à travers le pays d'Asturm avec votre Princess Knights unique en son genre!

Comme on peut le comprendre dans l'annonce officielle, Princess Connect Re: Dive est un jeu de RPG et d'action en temps réel qui propose des modes PvP et PvE et un beau scénario. Les précommandes de Princess Connect Re: Dive sont désormais disponibles sur l'App Store avec une date de sortie fixée au 1er mars 2021. Les fans de JRPG peuvent donc cocher la case sur leur calendrier.



