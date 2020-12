Les éditeurs de livres luttent pour une commission à 15%

Depuis peu, il semblerait qu'Apple semble enfin tendre l'oreille vers ceux qui font vivre l'App Store, écoutant certaines revendications de développeurs et studios. On se rappelle que quelques mois en arrière, la Pomme a notamment fait l'effort de baisser la commission sur les achats intégrés et dépenses au sein du magasin d'applications pour les groupes touchant un chiffre d’affaires inférieur à un million de dollars par an.



Seulement, en prenant cette décision, des jalousies ont commencé à éclore, notamment du côté des éditeurs qui aimeraient le même traitement de faveur.

Apple cédera-t-il à la pression des éditeurs de livres ?

À la tête de cette plainte, on retrouve l’Independent Book Publishers Association (IBPA) qui englobe un total de 3 600 éditeurs américains indépendants, luttant ainsi pour un passage de 30 à 15%.

Les entreprises technologiques mondiales telles qu’Apple exercent un grand pouvoir sur les créateurs indépendants en contrôlant les plateformes logicielles et matérielles. Alors que les revenus et les profits des géants de la technologie ont augmenté de plusieurs milliards de dollars chaque année, les créateurs indépendants ont été marginalisés par ces mêmes plateformes, dont les algorithmes et les paiements favorisent les marques établies et les superstars.

Apple pourrait donc faire un beau geste pour les indépendants, dont la plupart ne dépassent pas les 100 000 dollars.



