iOS 14.2 provoquerait une chute importante de la batterie

Il y a 2 heures

Corentin Ruffin

6

Après de premiers problèmes de batterie constatés sur la nouvelle gamme d'iPhone 12, il semblerait qu'Apple s'apprête à faire face à un nouveau problème lié à l'autonomie. En effet, la nouvelle mise à jour 14.2 aurait tendance à provoquer des chutes importantes sur les téléphones à la Pomme.



C'est en tout cas ce que de nombreux retours semblent indiquer sur les forums officiels d'Apple, mais également sur l'espace de discussions Reddit.

iOS 14.2, victime de gros problèmes de batterie ?

Depuis quelques jours, les forums d'Apple et de Reddit semblent accueillir de plus en plus d'utilisateurs d'iOS 14.2 mécontents, victimes de graves problèmes d'épuisement de la batterie. Selon les premières constatations, ces derniers feraient face à des cas de décharge rapide de la batterie, mais également des temps de charge plus longs que d'habitude.



Le problème semble grave, puisque l'on parle d'une perte de plus de 50% de charge en moins de 30 minutes... Après redémarrage de l'appareil, il semblerait qu'un gain soudain de durée de vie de la batterie soit constaté. Un problème qui semble donc logiciel, et toucherait tous les iPhone, que ce soit les anciens ou les récents.



Pour le moment, Apple n'a pas encore réagi à cette nouvelle constatation. Rencontrez-vois des problèmes similaires ?



Source