Mac Apple Silicon : Apple prépare des puces M2 à 16 et 32 coeurs

Il y a 3 heures

Alban Martin

6

La prochaine partie du plan d'Apple pour sa transition vers une gamme complète d'ordinateurs Apple Silicon concerne les MacBook Pro 16 (et 14 pouces ?) ainsi que l'iMac en 2021. Ensuite, en 2022, il ne restera que le Mac Pro. Pour différencier ses offres, la firme à la pomme prévoit de passer sur des puces M1 ou M2 à 16 et même 32 coeurs.

iMac et Mac Pro renouvelés d'ici deux ans

Faisant écho aux récentes rumeurs selon lesquelles Apple est en train de concevoir un Mac Pro alimenté par Apple Silicon, de nouveaux rapports indiquent que la société prévoit des processeurs Mac considérablement améliorés. Ceux-ci incluent un potentiel Mac Pro à 32 cœurs en 2022 ainsi qu'un iMac et un MacBook Pro haut de gamme pour la fin 2021.



Selon Bloomberg, Apple prévoit de produire des processeurs Apple Silicon plus rapides que les PC Intel les plus performants actuels. Citant des sources anonymes très bien renseignées, Bloomberg affirme qu'Apple peaufine actuellement une série de processeurs qui seront encore plus performants que ceux des Mac M1.

Un joli concept d'iMac 2021

Apple garderait sous le coude le plus rapide de ses processeurs jusqu'en 2022 et, en attendant, elle pourrait publier des versions avec un nombre variable de cœurs. En effet, à plus court terme, le plan pour 2021 est un nouveau MacBook Pro avec un design revu en 14 et 16 pouces, et à la fois un iMac d'entrée de gamme et haut de gamme avec l'iMac Pro.



Si Apple parvient à proposer une variante à 16 coeurs dont 4 pour l'efficacité énergétique, elle pourrait aussi commercialiser des versions intermédiaires de 8 et 12 coeurs afin d'avoir un large panel tarifaire.



Outre le CPU, le Mac Pro le plus haut de gamme pourrait également bénéficier de capacités graphiques considérablement accrues. Selon nos confrères, les Mac haut de gamme pourraient bénéficier d'un traitement graphique à 64 et 128 cœurs avec des GPU intégrés. De quoi tirer les performances vers le haut de fort belle manière, même si le prix suivra logiquement l'ensemble.



Reste à savoir comment la firme appellera ses prochains SoC : M1, M1X, M2, ... ?