PS5 : Un camion de livraison victime de l'attaque "rollover" sur l'autoroute

Quand un produit qui a une forte popularité et une importante valeur se retrouve en rupture de stock chez tous les revendeurs pendant plusieurs semaines, il attire forcément la convoitise ! C'est ce qui se passe en ce moment avec la PlayStation 5. Au Royaume-Uni les camions de livraison qui transportent la nouvelle console de Sony se font attaquer pendant qu'ils roulent à plus de 70 km/h sur l'autoroute !

La technique du Rollover

Disponible depuis le 13 novembre 2020, la PS5 a connu depuis cette date une forte demande, à tel point que les revendeurs se sont vite retrouvés dépourvus du stock pourtant bien rempli qu'ils avaient reçu.

Ce manque de disponibilité provoque la forte augmentation des prix sur les sites de reventes, on peut facilement trouver une PS5 à un montant de 800€ voire plus pour ceux qui n'hésitent pas à aller dans des tarifs absurdes. Le pire c'est les consoles à un prix défiant toute logique se vendent comme des petits pains... Les consommateurs sont nombreux à payer plus cher pour l'avoir avant Noël !



Tout ce petit business attire forcément l'attention des braqueurs qui sont prêts à tout pour récupérer un maximum de PlayStation 5 et les revendre à un prix d'or sur internet.

Une technique de vol inquiète de plus en plus les autorités britanniques, elle a déjà eu lieu à plusieurs reprises depuis le lancement de la nouvelle console Sony. Elle s'appelle la technique "Rollover" et s'avère être très dangereuse.

Le Rollover consiste à attaquer un camion de livraison à pleine vitesse sur une autoroute. Le principe est simple, les braqueurs reçoivent des informations de complices qui leur indiquent qu'un camion de livraison va partir d'un point A à un point B avec la précision du jour et de l'heure.

Une fois le plan organisé, les braqueurs vont suivre de près le camion sur l'autoroute et s'approcher le plus possible des portes arrière. L'un des malfaiteurs va monter sur l'avant de la voiture pour tenter d'ouvrir les portes afin d'accéder à l'intérieur du camion.

S'il réussit à ouvrir les portes, il va alors sauter dans le camion et saisir les colis un par un afin de les lancer à ses complices chargés de les réceptionner dans la voiture.

L'attaque via Rollover est devenue très populaire depuis le début de l'année. Avec le confinement, les achats de produits high-tech ont explosé, les consommateurs achètent plus de tablettes, ordinateurs... pour travailler depuis leur domicile, cela génère donc plus de livraisons aux entrepôts des revendeurs.



Comme le souligne The Times, ce type d'attaque s'est renforcé depuis la sortie de la PlayStation 5, une fois sortie des usines de productions, les consoles de Sony sont envoyées dans des entrepôts du fabricant pour après être distribuées en masse aux revendeurs qui se chargent après de les envoyer aux clients.

Les routiers qui livrent les PlayStation 5 ont été invités par la police britannique à rester vigilants sur la totalité du transport que ça soit à l'arrêt ou en roulant.

