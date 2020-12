La version Release Candidate d’iOS 14.3 est disponible

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

5

Si vous êtes développeur, il est l’heure de télécharger la version Release Candidate d’iOS 14.3 et d’iPadOS 14.3, soit la toute dernière avant la version finale pour le grand public.



iOS 14.3 est en version RC

Apple propose donc la release candidate d’iOS 14.3 sur iPhone et d’iPadOS 14.3 sur iPad (build 18C65).



Pour mémoire, iOS 14.3 apporte de nombreuses nouveautés comme le support d’Apple Fitness+, du AirPods Max, mais aussi du format ProRAW réservé aux iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, mais aussi la prise en charge de la manette Dualsense de Sony pour la PlayStation 5.



Pour télécharger la mise à jour, rien de plus simple (uniquement si vous êtes développeur) il vous suffit de vous rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. La version RC d'iOS 14.3 arrivera dans les prochains jours pour le grand public.