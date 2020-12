AirPods Max : il aura fallu 4 ans de développement

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Un designer des AirPods Max a voulu répondre à plusieurs internautes après avoir tweeter et sous-entendu qu'il avait travaillé sur ce projet. Le tweet en question a été rapidement supprimé, surement car la clause de non-divulgation est toujours d'actualité.

Les AirPods Max sont en préparation depuis 2016

Les AirPods Max, annoncés hier par Apple en précommande et livrés à partir du 15 décembre en dévoilent un peu plus sur leur conception ainsi que le temps nécessaire pour parvenir au produit final. C'est un ancien concepteur/designer du nom de Dines Dave qui s'est livré au jeu des questions/réponses avec les internautes après avoir tweeté "Le dernier produit NDA que j'ai signé est enfin disponible !"

AirPods Max design started 4+ years ago! pic.twitter.com/W8rHTZIbVx — Ryan Jones (@rjonesy) December 9, 2020

Une question sur le temps qu'il a passé sur ce projet lui a été posé et il a répondu que cela faisait 4 ans. Cela signifie donc que les AirPods Max sont en préparation depuis au moins 4 longues années. On aurait voulu en apprendre plus mais le tweet en question a été supprimé quelques temps après sa publication emportant avec lui les réponses écrites en dessous.



La raison est simple, il semblerait que l'accord de non-divulgation qu'il a signé en travaillant sur ce projet est encore en cours d'actualité malgré le fait que les AirPods Max aient eu leur annonce mondiale. Apple lui a sûrement passer un petit coup de fil afin qu'il s'empresse de supprimer ce tweet qui a été rapidement capturé.



Pour rappel, les AirPods Max sont disponibles au prix de 629€ et il paraît même qu'ils sont en "rupture de stock" ou du moins disponibles mais avec des délais de plusieurs semaines d'attente aux Etats-Unis.