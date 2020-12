Le PassRestaurant de Sodexo s'ouvre à Apple Pay

Après ING cette semaine, c'est au tour du PassRestaurant by Sodexo de profiter du paiement mobile sans contact d'Apple. En effet, avec la version 5.1.1018, il est possible d'ajouter sa carte déjeuner au Wallet de payer sans contact dans les restaurants. La nouveauté n'est pas encore officielle mais des utilisateurs de plusieurs pays ont pu avoir la bonne surprise, comme le montre cette capture d'un confrère roumain :

PassRestaurant by Sodexo est compatible Apple Pay

Si vous avez une carte Sodexo Pass Restaurant, vous allez donc pouvoir enfin utiliser Apple Pay. En France, le compte Twitter a simplement confirmé la bonne nouvelle sans donner de détails. En creusant un peu, on peut trouver d'autres utilisateurs qui ont installé la carte dans Wallet.



Et si vous êtes encore sceptiques, sachez que le logo de Sodexo trône fièrement sur la liste officielle des établissements compatibles avec Apple Pay.



Voilà qui permet aux français, mais pas seulement, d'avoir une nouvelle option pour régler. Et si vous n'êtes pas concernés par Sodexo, sachez que tous les autres acteurs du marchés sont compatibles avec UpDéjeuner, Ticket Restaurant Edenred et Apetiz.

