Apple lance les nouvelles cartes dans Plans au Canada

Hier à 21:35 (Màj hier à 21:35)

Corentin Ruffin

Ça y est, Apple vient de lancer officiellement les nouvelles cartes au Canada au sein de son application de navigation Plans. Nous savions que la Pomme était en pleine préparation et que de premiers utilisateurs pouvaient déjà en bénéficier grâce à une bêta fermée.



La nouvelle interface repensée est arrivée au Royaume-Uni deux mois plus tôt, et permet donc de bénéficier de plus de précision et de détails, pour une expérience encore plus poussée.

La seconde version de Plans disponible au Canada

Dans le cadre de développement de son application Plans, Apple travaille depuis plusieurs années sur son propre système de cartographie nommé Apple Maps. Pour certains pays, la Pomme a développé une seconde version des cartes, avec plus de précision et de détails, pour une navigation encore plus poussée.



Après le Royaume-Uni, c'est donc au tour du Canada d'avoir le droit à sa mise à jour, donnant accès à une navigation plus riche. Eddy Cue, le vice-président des services d’Apple, a réagi à la nouvelle :

Avec Apple Plans, nous avons créé la meilleure et la plus privée des applications cartographiques de la planète et nous sommes ravis d’offrir cette expérience à nos utilisateurs au Canada. Nous avons reconstruit Apple Plans de fond en comble pour offrir une meilleure navigation, des détails plus riches, des informations plus précises sur les lieux et des fonctionnalités incroyables comme Look Around, des guides conçus à partir de sources fiables, et bien plus encore. Il est maintenant plus facile que jamais pour les utilisateurs canadiens d’explorer et de naviguer dans le monde.



