Facebook pourrait céder de force WhatsApp et Instagram

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Il se pourrait que le célèbre Facebook se retrouve, une nouvelle fois, dans une situation plus que délicate... En effet, la firme de Mark Zuckerberg pourrait être contrainte de céder ses applications WhatsApp et Instagram, rachetées respectivement en 2014 et en 2012.



La cause ? Une plainte déposée par 48 États et territoires américains pointant du doigt la stratégie utilisant des pratiques anticoncurrentielles.

Facebook pourrait céder Whatsapp et Instagram contre son gré

Quelle histoire attend une nouvelle fois Facebook ? Le géant du web va devoir faire face à une plainte signée par 48 États et territoires américains ainsi que la FTC (Federal Trade Commission) qui reproche le maintien de pratiques anticoncurrentielles pour garder son monopole.



Le gros point de cette affaire, c'est que si cette histoire va jusqu'au bout, la firme pourrait être dans l'obligation de céder ses deux autres applications phares, WhatsApp et Instagram. Car oui, la FTC réclame une injonction permanente qui exige "un désinvestissement d'actifs, y compris Instagram et WhatsApp".



Les pratiques anticoncurrentielles ne sont pas les seuls reproches faits à Facebook, puisqu'un autre point est mis en avant : l'interdiction aux développeurs utilisant les API du groupe de lancer des fonctions concurrentes. A suivre...