Un trackpad texturé au laser pour les prochains MacBook ?

Il y a 5 heures

Alexandre Godard

Comme toujours, l'appel est à la prudence lorsque l'on parle d'un brevet mais il n'est pas interdit d'en parler. Voici donc l'un des tout derniers brevets d'Apple publié officiellement qui explique les caractéristiques d'un tout nouveau trackpad avec un verre texturé au laser.

Le trackpad amélioré sur les nouveaux MacBook ?

Apple travaille en ce moment même sur ses futurs MacBook qui devraient en toute logique avoir le droit à plusieurs évolutions. Au-delà de la toute nouvelle puce révolutionnaire M1X ou M2 qui sera implantée à l'intérieur ainsi qu'un tout nouveau design extérieur qui devrait voir le jour, on apprend désormais que la marque à la pomme a déposé un brevet en septembre 2019 qui détaille un trackpad en verre à texture laser.



Ce tout nouveau système laser permettrait la création d'un trackpad plus fluide, plus précis... que les modèles actuels qui font toujours guise de référence sur le marché. Comme on dit, toujours copié, jamais égalé.



Parmi les avantages "techniques", on note que les surfaces texturées au laser donneraient une sensation plus douce au touché du trackpad ainsi que plus de facilité en ce qui concerne le nettoyage au niveau du dispositif électronique à l'intérieur.



Le brevet d'Apple nommé FIG. 3 :

L'image du brevet permet à ceux qui sont intéressés de comprendre un peu plus en détails le projet, pour les autres, voilà tout simplement une information de plus au sujet des futurs MacBook 2021 ou 2022 même si l'on sait que le trackpad n'est pas l'endroit où les utilisateurs attendent à tout prix une amélioration. Mais surtout, comme on le dit souvent, un brevet peut très bien ne jamais voir le jour.



N'hésitez pas à nous dire par commentaires, quelles sont les améliorations que vous voulez voir absolument arriver sur le futur MacBook Air ou Pro ?



Source