La puce M2 Pro qu'auront les prochains MacBook Pro et Mac mini sera gravée en 3 nm

La M2 est la nouvelle puce ultra performante qu'on retrouve dans les nouveaux MacBook Pro 13 pouces qui sont fraîchement sortis il y a moins d'une semaine. Cette puce révolutionnaire qui repousse les limites devrait prochainement obtenir une gravure en 3 nm, une étape qu'attendait impatiemment Apple, car cela ouvrira la porte à de nouvelles opportunités pour les ingénieurs !

La M2 Pro en 3 nm, ça arrive à court terme selon une rumeur !

D'après un récent rapport de Digitimes, le fournisseur TSMC serait bientôt en mesure de fabriquer la puce M2 Pro et Max en 3 nanomètres, une finesse recherchée depuis un bon bout de temps par Apple. Initialement, les différentes rumeurs avaient affirmé que cela ne serait pas prêt avec la M2 Pro et M2 Max, cela s'expliquait il y a quelques mois par la difficulté que pouvait rencontrer le géant taïwanais avec cette gravure.

Toutefois, les ingénieurs de TSMC semblent avoir mis le coup d'accélération, puisqu'il ne sera pas nécessaire d'attendre la puce M3 pour profiter d'une gravure en 3 nanomètres, mais plutôt la prochaine évolution de la puce M2. Selon d'autres indiscrétions, TSMC pourrait commencer la fabrication de masse avec cette gravure dès le second semestre de 2022.



Pour rappel, si Apple cherche une gravure toujours plus fine sur ses produits, c'est qu'il y a deux raisons simples : la réduction de la consommation d'énergie et les ingénieurs peuvent considérablement augmenter les performances.



D'après les récentes informations obtenues par le journaliste Mark Gurman, la firme de Cupertino pourrait lancer la M2 Pro dès cette année dans le MacBook Pro 14 pouces, le MacBook Pro 16 pouces ainsi que le Mac mini dans sa configuration haut de gamme.

