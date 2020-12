Twitter va permettre le partage natif des tweets vers Snapchat et Instagram

Qu'est-ce que c'est beau quand la concurrence marche main dans la main pour créer une connexion directe ! C'est justement ce qui se passe en ce moment avec Twitter qui a décidé de proposer le partage des tweets directement vers Instagram et Snapchat. Twitter a affirmé que le partage natif des tweets état en cours de déploiement pour tous les utilisateurs iOS.

Vous avez tous déjà vu des tweets viraux sur Instagram ou dans des stories sur Snapchat. En effet, Twitter est devenu incontournable avec des millions de tweets postés tous les jours et partagé sur d'autres réseaux sociaux via des captures d'écrans ou des liens. Pour améliorer l'expérience du partage des tweets, Twitter a annoncé une collaboration exceptionnelle avec Snapchat et Instagram afin de proposer un partage natif des tweets.

Le mot "natif" est très important dans cette annonce puisqu'il va permettre d'obtenir le même résultat qu'une intégration sur un site internet, autrement dit vous aurez les boutons (répondre et like) accessibles comme si vous étiez sur l'application. Quand vous appuierez dessus, vous serez directement redirigé vers Twitter.

Le déploiement a en ce moment lieu pour tous les utilisateurs iOS. Vous aurez dans "partager le tweet" un bouton "Snapchat" tout en bas de l'écran à droite de "copier le lien".

Twitter a annoncé commencer avec Snapchat puis de proposer la même fonctionnalité pour les stories Instagram dans les prochains jours.

Oh snap! 👻



Sharing Tweets directly to your Snapchat Stories is now easier than ever. Rolling out today on iOS! pic.twitter.com/0LIHQhmCKu