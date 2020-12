AirPods Max : Le média Rolling Stone est choqué de la qualité audio !

S'il y a un média qui est difficile en critique lors des expérimentions de nouveaux produits audio c'est bien Rolling Stone. Qu'on s'appelle Apple, Samsung ou même Microsoft, le magazine n'hésite pas à descendre plus bas que terre la réputation d'un produit si celui-ci ne répond pas aux exigences de la rédaction. Surprise... Avec l'AirPods Max, Rolling Stone a été plus que comblé et parle d'une expérience très positive.

L'AirPods Max est impressionnant

Disponible dès le 15 décembre, l'AirPods Max reste encore un produit inconnu auprès des consommateurs, en dehors de plusieurs médias et YouTubers privilégiés, personne n'a encore eu l'occasion de tester la performance et les fonctionnalités du nouveau casque haut de gamme d'Apple.

Le célèbre Rolling Stone a eu la chance d'avoir l'AirPods Max pendant 24 heures, ce qui a permis de tester le casque sur plusieurs styles de musiques, mais aussi de voir si l'autonomie tient aussi bien que le prétend Apple.

Les résultats après une journée d'utilisation ont été remarquables :

Je ne les ai que depuis environ 24 heures, mais la musique, les podcasts, les émissions de télévision et les vidéos YouTube que j'ai vérifiées sonnaient excellents. La marque d'un bon équipement audio est la capacité d'entendre chaque morceau d'une chanson avec une grande clarté, et c'est le cas avec l'AirPods Max.

Le piano à l'intro de Prom Theme, de Fountains of Wayne, se met immédiatement au point. Les basses de Rare de Selena Gomez explosent, mais ne submergent jamais le casque ou ne créent jamais de distorsion. Les applaudissements sur l'album Live at Town Hall de Bill Evans étaient si détaillés qu'ils étaient près d'être réellement là. J'ai encore beaucoup d'écoute à faire avant de rendre un verdict final sur les AirPods Max, mais les premiers signes sont très encourageants.

Des commentaires qui vont ravir l'Apple Park puisque la firme a confié que l'AirPods Max est entré en développement en 2016, ce qui fait quand même 4 ans pour concevoir le casque.



Rolling Stone n'a pas parlé que de l'audio, mais aussi de l'aspect confortable du casque. Comme d'autres médias, on parle d'un confort étonnant pour une taille et un poids qui est au-dessus de tous les casques concurrents. Les coussinets jusqu'au sommet de l'arceau, l'ajustement parfait pour toutes les formes de tête semblent beaucoup plaire aux premières personnes qui ont testé le casque.

À noter aussi que ce qui revient souvent dans les premiers tests c'est le bandeau constitué de tissu en mesh respirants qui permet de répartir le poids sur la tête. Résultat, la pression du casque sur le crâne est quasiment inexistante !



