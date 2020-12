Airpods Max : le prix trop élevé freinerait les commandes

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

18

Apple a dévoilé il y a quelques jours sa dernière "surprise" de l'année, à savoir un casque haut de gamme nommé AirPods Max. Comme toujours avec la marque à la pomme, les finitions et la qualité sont au rendez-vous mais le prix aussi. C'est sur ce point que se base les fournisseurs Taiwanais pour expliquer leur sentiment sur ce nouveau produit.

Les fournisseurs jugent le prix des AirPods Max

Selon les dernières informations, les fournisseurs d'Apple situés à Taiwan ne s'attendent pas à de gros volumes de commandes, même pour Noël, étant donné le prix élevé du casque Apple qui n'est pas à la portée de tout le monde. Contrairement à un iPhone par exemple, un casque à ce prix-là n'est pas jugé assez utile pour justifier une telle dépense dans la majorité des cas.

Le rapport de Digitimes précise :

Les fabricants de PCB taïwanais n'attendent pas grand-chose des écouteurs supra-auriculaires d'Apple, les AirPods Max, qu'ils pensent être destinés à un segment de marché de niche relativement petit, selon des sources de l'industrie. Compeq Manufacturing et Unitech, qui ont tous deux expédié des cartes flexibles rigides pour les appareils AirPods, seraient des fournisseurs de PCB pour les nouveaux casques Apple, ont indiqué les sources. Les deux sociétés ont refusé de commenter des clients ou des produits spécifiques.

Le prix du AirPods Max et la difficulté du marché avec des concurrents déjà présents depuis un certain temps avec des casques moins chers et très efficaces fait que les fournisseurs jugent "très difficile" pour Apple de s'introduire efficacement en si peu de temps. Il faut quand même rappeler que le casque s'est retrouvé rapidement en rupture de stock, même si cela peut s'apparenter à un coup stratégique d'Apple de ne pas en mettre trop sur le marché afin de susciter la convoitise.