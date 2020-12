Boulanger : L'Echo Dot 4 d'Amazon à -50%

Avec l'Echo Dot 4, vous pouvez aussi contrôler vos lumières, vos volets, vos prises électriques connectées... Par la voix ! Pour cela, il vous suffit d'acquérir des appareils domotiques compatibles et de les connecter à votre enceinte Amazon. Niveau confidentialité, les enceintes connectées de la firme de Seattle n'ont pas très bonne réputation. Pour obtenir votre confiance, Amazon propose un bouton " arrêt microphone ", quand vous appuyez dessus, tous les microphones qui servent à repérer la commande "Alexa" se désactivent électriquement . Avec l'Echo Dot 4, vous retrouverez aussi une tonne d'applications appelées " Skills ", il y a Télé-Loisirs, Marmiton, Fitbit ou encore AlloCiné. Demandez à Alexa et vous accéderez en vocal à l'application. Un atout majeur sur les enceintes Amazon !

Vous cherchez toujours le cadeau de Noël qui va impressionner vos proches ? Une enceinte connectée Amazon est peut-être la solution idéale comme cadeau de Noël. Justement... Ça tombe bien, l'Echo Dot 4e génération est en ce moment en promotion à -50% ! Avec seulement 328g en poids, l'Echo Dot 4 va vous éblouir par ses nombreuses fonctionnalités à un tarif très accessible. Vous allez retrouvez un accès riche en service de streaming, pas besoin de prendre obligatoirement votre abonnement chez Amazon Music, cette nouvelle enceinte vous permet de la connecter à Apple Music , Deezer , Spotify , Amazon Music (évidemment) ainsi que plusieurs autres services de streaming. Tout comme le HomePod, l'Echo Dot 4 propose le Multiroom , lancer une musique dans votre salon, dans la cuisine ou dans la chambre en simultanée. Obtenez également une puissance audio supplémentaire en mettant deux Echo Dot 4 dans la même pièce. L'enceinte connectée d'Amazon propose aussi les appels mains libres d'une pièce à l'autre, le repas est prêt et vous souhaitez appeler vos enfants sans crier dans toute la maison ? Demandez à Alexa de diffuser votre message directement dans les chambres de vos enfants. Si ça, ce n’est pas le futur...

Boulanger propose depuis quelques heures une belle promotion pour l'une des dernières enceintes Amazon, l'Echo Dot de 4e génération. Normalement proposée au tarif de 59,99€, l'enceinte avec Alexa passe à seulement 29,99€ . Le bon plan est disponible sur Boulanger comme sur Amazon sur une durée limitée. Découvrez un nouveau look et un nouveau son !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.