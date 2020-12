Game Awards 2020 : Among Us! élu jeu mobile de l'année

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Si vous suivez l'actualité des jeux vidéo, vous savez peut-être déjà que cette nuit a eu lieu la cérémonie des Game Awards 2020 qui, comme son nom l'indique, récompense les meilleures créations de l'année dans diverses catégories.



De notre côté, nous attendions de savoir qui allait remporter le titre de jeu de l'année, et c'est un certain Among Us! (v2020.11.17, 185 Mo, iOS 10.0) qui rafle ainsi la mise. Il était en confrontation avec Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Legends of Runeterra ou encore Pokémon Café Mix.

Among Us! devient le top jeu mobile de l'année 2020

Il est l'un des grands gagnants de la soirée, et on comprend pourquoi Among Us! aura mis du temps pour faire parler de lui, mais depuis quelques mois, il accapare les différents services de streaming de jeux vidéo. Il a ainsi remporté le titre de jeu mobile de l'année, mais également celui de jeu multijoueur de l'année.



Le but du jeu ? C'est très simple : on y incarne un membre d'équipage d'un vaisseau spatial avec l'objectif de mettre à mal un ou plusieurs imposteurs qui, eux, devront tout faire pour saboter l'équipage. Un "Loups-Garous" nouvelle génération qui permet de jouer de 4 à 10 joueurs, et donc de passer du bon temps avec ses amis.



L'autre grand gagnant des Game Awards 2020 n'est autre que The Last of Us 2, puisque la nouvelle aventure d'Ellie décroche le Graal en devenant le jeu de l'année 2020 et de multiples autres récompenses.



