Lumi Wallet permet d'acheter des bitcoins avec Apple Pay

Lumi Wallet est une application qui permet d'acheter des crypto-monnaies comme le Bitcoin. Disponible depuis trois ans tout rond sur App Store, Lumi offre depuis cette nuit la possibilité de payer via Apple Pay.

Lumi Wallet active le paiement Apple Pay

Vous pouvez désormais acheter du Bitcoin avec Apple Pay, grâce à une nouvelle mise à jour de l'application de portefeuille crypto multi-devises, Lumi. Vous pouvez également acheter ou échanger tout un tas d'autres cryptos comme Bitcoin Cash, Ethereum, USDT, USDC, Ripple, etc.



L'utilisation d'Apple Pay simplifie le processus d'achat, car vous pouvez ignorer la vérification d'identification et procédé au paiement en un instant. En effet, cette solution passe outre le système obligatoire de KYC - Know Your Customer - qui oblige les services à demander aux utilisateurs de mettre à jour leurs informations régulièrement. Le but étant de réduire les risques de blanchiment d'argent.



Lumi explique qu'Apple et ses banques partenaires ayant déjà effectué ces vérifications, les utilisateurs d'Apple Pay n'ont pas besoin d'être revérifiés dans sa propre application.



Les réglementations anti-blanchiment imposent cependant encore certaines restrictions. Ce sont surtout les plafonds qui sont concernés :

Pour les citoyens américains, il y a des limites de 500 USD par jour et par semaine et de 5000 USD par an. Pour les citoyens non américains, les limites quotidiennes et hebdomadaires seront de 1000 USD et 7500 USD par an.



La société affirme que le support Apple Pay était l'une des étapes permettant de maximiser l'expérience de l'application, qui vise à répondre à la fois aux débutants en crypto-monnaie et aux utilisateurs plus expérimentés.

Notre équipe s'efforce de développer l'application la plus conviviale possible. Puisqu'il ne peut pas y avoir de solution universelle pour tout le monde, nous allons créer l'interface de notre portefeuille de manière à ce que les utilisateurs aient la possibilité de choisir les fonctions dont ils ont besoin. L'ajout d'Apple Pay comme méthode de paiement alternative pour acheter de la crypto est l'une des étapes de cette manière.

La nouvelle fonctionnalité débarque aujourd'hui dans plus de 60 pays, dont la France, mais aussi les USA, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Australie, Singapour, le Brésil, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.



A noter que Lumi Wallet est un logiciel gratuit et open source.

