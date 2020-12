Tim Cook prolonge le télétravail chez Apple jusqu’en juin 2021

Comme beaucoup d'entreprises à travers le monde, Apple a dû s'adapter et réinventer en vitesse un système de télétravail qui permet non seulement de ne pas diminuer la productivité de l'entreprise mais également de travailler de manière sécurisée face à la pandémie. Un situation qui devrait durer au moins 6 mois de plus selon les paroles du PDG d'Apple.

Un télétravail jusqu'en juin 2021 minimum pour les employés d'Apple

L'arrivée des vaccins pour contrer la pandémie de coronavirus qui sévit à travers le monde depuis des mois est une bonne nouvelle mais nous savons très bien que nous nous dirigeons vers une année 2021 tout aussi compliquée. Le PDG d'Apple Tim Cook l'a bien compris et c'est pour cela qu'il a informé tout le monde sur le fait que la plupart des employés de la marque à la pomme resteront en télétravail au moins jusqu'au mois de juin 2021.

C'est lors d'une conférence en ligne qu'il a annoncé la nouvelle aux employés et il en a d'ailleurs profité pour passer un message encourageant en déclarant qu'il y avait énormément de choses positives à apprendre du télétravail.

Il n'y a pas de substitut à la collaboration en face à face, mais nous avons également beaucoup appris sur la façon dont nous pouvons faire notre travail en dehors du bureau sans sacrifier la productivité ou les résultats. Tous ces apprentissages sont importants. Lorsque nous serons de l'autre côté de cette pandémie, nous préserverons tout ce qui est formidable chez Apple tout en intégrant le meilleur de nos transformations cette année.

Pour ce faire une idée de l'ampleur du télétravail au sein des équipes d'Apple, Tim Cook aurait expliqué qu'à l'heure actuelle, l'Apple Park accueille seulement 15% des employés.



