Le navigateur Brave supprime les pourboires à la demande d’Apple

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

3

Brave vient de sortir une nouvelle version (1.22) de son navigateur iOS afin de se conformer aux récentes exigences d'Apple. En clair, les utilisateurs de Brave sur iPhone et iPad ne pourront plus gagner de récompenses en regardant des publicités et ne pourront plus donner de pourboire à leurs créateurs en ligne préférés. Ces modifications apportées au système Brave Rewards ne s'appliquent pas aux navigateurs de bureau et Android.

Brave se fait taper sur les doigts par Apple

Depuis quelques semaines, Apple a fait part de certaines préoccupations concernant l’application iOS et a estimé que Brave Rewards n'était pas conforme à leurs directives 3.1.1 et 3.2.2 de l’App Store et exigeait en toute logique des solutions immédiates. Brave Rewards repose sur le jeton d'attention de base (BAT) et constitue une nouvelle façon de valoriser l'attention, de connecter les utilisateurs, les créateurs de contenu et les annonceurs. Les utilisateurs sont récompensés en BAT avec 70% de la part des revenus des publicités préservant la confidentialité qu'ils choisissent de visionner, et ils peuvent soutenir les créateurs de contenu qu'ils aiment en les récompensant avec des BAT supplémentaires, une sorte de pourboire. Il existe actuellement plus de 985 000 créateurs de contenus vérifiés par Brave.



La directive 3.1.1 d'Apple empêche les applications de permettre aux utilisateurs de donner un pourboire à une personne, une entreprise ou un service - à moins que ce ne soit réalisé via un achat intégré Apple.



Pour ne pas donner la fameuse commission de 30%, le navigateur a modifié son système Brave Rewards en supprimant la fonction Tipping sur iOS.



Autre point sensible, la directive 3.2.2 qui empêche des «tâches contre de l'argent». Le principe de cette règle vise à éviter que les applications demandent aux utilisateurs de leur attribuer une note de 5 étoiles en échange de points ou de niveaux d'accès dans un jeu, par exemple. Pour Apple, le visionnage de Brave Ads récompensé en BAT est similaire. Par conséquent, l’application iOS ne pourra plus récompenser les utilisateurs avec BAT pour la visualisation de publicité non plus. Mais si ces derniers regardent des publicités, cela permettra toujours de récompenser les créateurs de contenus assure Brave.

Voici enfin ce qu’a déclaré la société Brave :

Bien que nous soyons déçus de cette mise à jour, les utilisateurs de Brave bénéficieront toujours du même navigateur iOS rapide et préservant la confidentialité qu'ils connaissent. La priorité de Brave est et a toujours été de donner la priorité aux utilisateurs, et nous continuerons à travailler avec Apple pour résoudre ce problème et apporter des solutions innovantes à iOS, en particulier celles qui profitent aux utilisateurs et aux créateurs, comme notre récent produit VPN + Firewall et les actualités de Brave. lecteur pour iOS qui a été annoncé aujourd'hui. Nous gardons espoir de pouvoir partager des nouvelles positives dans un proche avenir.

