Le président de Qualcomm qualifie la puce M1 de «très bon signe» pour l'avenir

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

2

On s'en rappelle comme si c'était hier, mais il fut un temps ou Qualcomm et Apple travaillaient ensemble, main dans la main, avant que des batailles juridiques autour des modems cellulaires et des licences éclatent cette relation. Depuis, il semblerait que de l'eau a coulé sous les ponts et que les discussions semblent un peu plus seine, en témoigne la récente interview du président de la société.



En effet, Cristiano Amon a accordé une interview à The Verge durant laquelle il a parlé de la puce M1 de la Pomme, n'hésite pas à chanter les louanges de cette dernière.

Cristiano Amon encense la nouvelle puce M1 d'Apple

Une des grandes choses à propos de la M1, la façon dont nous la regardons, nous sommes très heureux de cette annonce. Très heureux. Et bravo à Apple car cela valide notre conviction. Cela valide fondamentalement notre conviction que, vous savez, l'utilisateur mobile définit ce qu'il attend de l'expérience PC.



Il a également souligné que la transition d'Apple vers les processeurs ARM était une bonne chose pour le marché et qu'il devrait le faire avancer :

Excellent exemple: je pense que c'est probablement cette semaine, sinon la semaine précédente, qu'Adobe a annoncé un tas d'applications, qui sont toutes natives ARM. Et une fois que vous le rendez natif, les performances augmentent grâce à la compatibilité des applications.



Donc, dans l'ensemble, c'est un très bon signe. L'écosystème va bouger et cela a montré que Microsoft et Qualcomm étaient dans la bonne trajectoire. Il s’agit de l’autonomie de la batterie, de la connexion, d’une expérience multimédia totalement différente.



