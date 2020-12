Les Samsung Galaxy S21 présentés le 14 janvier (+ vidéo)

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Samsung ne fait plus semblant et laisse des informations précieuses fuiter sur ses Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra. En effet, nous savons désormais que les concurrents des iPhone 12 seront lancés le 14 janvier avec une conférence Unpacked, et commercialisés le 29 janvier. Cette date avait été évoquée par la passe et a tout simplement été confirmée par la branche indienne de Samsung, ce qui a fait le bonheur de nos confrères de chez AndroidAuthority.

Samsung India a fait une boulette pour les futurs S21

Non contents de leur erreur, les responsable de la boutique de Samsung en Inde ont même ouvert les précommandes pour les différents Galaxy S21. Le constructeur coréen exige un acompte de 2 000 roupies (22 euros) pour prendre la commande, avec une notification Whatsapp pour la date de livraison.



Mais plus que les dates de sortie, cette fuite nous permet de confirmer le nom des S21 ainsi que les coloris. Le Galaxy S21 sera disponible en gris, rose, violet et blanc. Du côté du S21+, il sera rose, violet, gris ou noir. Enfin, le Galaxy S21 Ultra ne sera disponible qu’en noir ou gris.



Tant qu’à faire, autant parler de la fiche technique avec un Galaxy S21 Ultra équipé d’un capteur photo principal de 108 mégapixels, ainsi que deux capteurs de 10 mégapixels, dont un avec un zoom optique x10. Le quatrième capteur sera bel et bien un autofocus laser. Pas de Lidar en vue cette année.



Dernière information, le processeur sera le Exynos 2100 de Samsung, ou le Snapdragon 888 de Qualcomm selon les pays.



Enfin, voici la première vidéo de prise en main du S21 :