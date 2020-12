Bons plans iOS : Door Kickers, Raanaa, Retro Widget

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 1 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Door Kickers, Raanaa, Retro Widget. L'occasion d'économiser 24,8€ !



Applications gratuites iOS :

Grungetastic (App, iPhone / iPad, v3.3.9, 58 Mo, iOS 11.0, JixiPix Software) passe de 3,49 € à gratuit.

Grungetastic transforme vos photos avec sept looks chauds et lourds: Grunge classique, Grunge blanchi, Pop usée, Grunge usé, Gritty Grunge, Distressed et Pop Grunge. Ces sept styles amusants et agressifs vous permettent de vous amuser avec vos photos.



Grungetastic est pour le photographe qui aime tout ce qui est grungy! Ombres, frottement, grattage, déchirure, déchiquetage, stressant, affligeant, sautant, explosant, éclaboussures, maculage, éclatant, éclatant, fumant...



Les + : Des rendus très réussis Télécharger l'app gratuite Grungetastic





Jeux gratuits iOS :

Crystal War Heroes (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.2.1, 230 Mo, iOS 9.0, Funcore Games Technology Co., ...) passe de 2,29 € à gratuit.

Une grande variété de guerriers possédant des habilités uniques attend vos ordres ! Engagez des Gardiens et défendez le cristal !



Crystania Wars (TD Quest) contient des éléments de stratégie en temps réel (RTS), avec les règles du Tower Defense (TD) et un style de combat proche de celui d'un MMO. Pendant le combat, le joueur peut déplacer des unités sur la ligne de front pour faire face aux ennemis ou absorber les attaques adverses, tandis que les unités situées à l'arrière auront pour rôle d'infliger des dégâts.



Les + : Le mur est sympa Télécharger le jeu gratuit Crystal War Heroes





Raanaa (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.1, 176 Mo, iOS 9.0, Miksapix Interactive AS) passe de 1,09 € à gratuit. Máttáráhkka est la déesse qui donne une âme aux bébés à naître. Elle a été emprisonnée par Ruohtta, le Dieu de la Peste, qui veut conduire toutes les âmes errantes dans son propre domaine.



Elle est maintenue à l'intérieur d'une montagne sur une île flottante du monde de Sáivu occupée par Ruohtta, et l'occupation de Sáivu par Ruohtta fait que Sáivu se vide de vie et de couleur.



Les + : Un beau jeu d'aventure Télécharger le jeu gratuit Raanaa





Frog Squash (Jeu, Casse-tête / Éducation, iPhone / iPad, v2.4.6, 176 Mo, iOS 9.0, Endless) passe de 1,09 € à gratuit. Frog Squash apprendra à votre enfant à coder avec des puzzles amusants et captivants. Faites simplement glisser les commandes dans la zone d'édition du code et appuyez sur Exécuter pour exécuter le code.



Si tout se passe comme prévu, la grenouille se rendra de l'autre côté en toute sécurité. Le jeu comprend huit animaux au choix, trois niveaux de difficulté et des commentaires de codage en direct.



Les + : L'apprentissage pour les plus jeunes Télécharger le jeu gratuit Frog Squash





Cardinal Land (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4.2, 43 Mo, iOS 7.0, Petro Shmigelskyi) passe de 3,49 € à gratuit. Un jeu de puzzle dans lequel vous avez 30 secondes pour recréer l'animal à partir des différentes pièces de couleur. Plus de 80 animaux sont représentés dans ce casse-tête pas si simple mais qui se classerait plutôt dans l'art que les jeux vidéos.



Les + : On apprend sur les animaux

Un partage de votre création sur votre Apple Watch (en watch face) Télécharger le jeu gratuit Cardinal Land





Retro Widget (Jeu, , iPhone / iPad, v2.0.8, 17 Mo, iOS 14.0, App Craft Studio) passe de 2,29 € à gratuit. Retro Widget est une nouvelle app qui tire partie des fonctionnalités apportées par iOS 14 avec les widgets personnalisés. En jouant la carte nostalgie, Retro Widget veut émouvoir les trentenaires et autre quadragénaires qui ont possédé un téléphone de type Nokia 3310.



Ainsi, on retrouve le fond vert de l’époque, et les mêmes informations pratiques comme l’heure, le niveau de batterie, le signal réseau, l’opérateur et même un accès au jeu Snake. Télécharger le jeu gratuit Retro Widget





Promotions iOS :

Hot Date (Jeu, Mots, iPhone / iPad, v1.2, 47 Mo, iOS 6.0, George Batchelor) passe de 2,29 € à 1,09 €.

Attention, vous vous apprêtez à faire un speed dating avec... un chien ! Le jeu Hot Date a fait un carton sur PC et est désormais disponible sur nos appareils iOS.



Il va falloir être malin pour plaire à votre prétendant, le cerner, poser les bonnes questions : le jeu est tout bonnement hilarant.



Malheureusement, Hot Date s'adresse aux anglophones...



Les + : C'est très drôle

Parfait pour améliorer votre répartie (et votre anglais) Télécharger Hot Date à 1,09 €





Bird Alone (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.5, 430 Mo, iOS 10.0, George Batchelor) passe de 3,49 € à 2,29 €. Parlez de la vie, faites de la musique, dessinez et écrivez des poèmes.

Regardez votre amitié s'épanouir en vieillissant ensemble.



Commencez chaque jour en répondant aux questions de votre ami·e sur la vie, la mort, et le sens de l'existence.



Guidez l'oiseau dans son quotidien face aux mêmes soucis que tout le monde.



Un jeu de choix plutôt sympathique! Télécharger Bird Alone à 2,29 €