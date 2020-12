Fitness+ : Les médias américains apprécient les cours d'Apple

Julien Russo

Ça a été l'une des dernières annonces d'Apple dans la famille des services. La firme a annoncé le lancement de cours avec des coachs professionnels dans l'application "Forme" sur votre iPhone. En effet, une nouvelle catégorie nommée Fitness+ est apparue entre Résumé et Partage pour tous les possesseurs d'iOS 14.3 bêta aux États-Unis.

Fitness+, les médias ont testé les cours

Plusieurs YouTubers et médias américains ont eu la chance de pouvoir tester Fitness+ depuis ce matin. Le service qui coûte 9,99$/mois ou 79,99$/an permet d'accéder à un large choix d'exercices physiques pour perdre des calories sans sortir de chez soi !

Apple décrit son nouveau service Fitness+ comme une nouvelle expérience de remise en forme avec un atout... la présence de l'Apple Watch en tant que collecteur de données.

Pour le lancement, les personnes qui ont eu la chance de tester le service ont pu lancer des cours de yoga, course sur tapis roulant, danse, cyclisme, aviron...

Les médias américains vous donnent leurs avis

Apple Watch au poignet, iPhone à côté et Apple TV allumé, plusieurs journalistes ont été déterminés aujourd'hui à faire de l'exercice en écoutant attentivement les coachs Fitness+ !

Le nouveau service d'Apple vaut-il le coup ? La majorité des médias vous confirment que le prix mensuel est complètement justifié :



Wall Street Journal :



La présence de la danse et du rowing barre est intéressante parce que ce n’est pas commun chez les concurrents d’Apple Fitness+. Pour la danse, l’entraînement dure 20 minutes. C’est difficile et amusant à la fois.

CNET :

Le fait de voir les données de mesure de l’Apple Watch sur son téléviseur pendant les activités physiques donne une motivation pendant l'exercice. On retrouve notamment le rythme cardiaque et le nombre de calories perdues. Voir les données évoluer donne envie de continuer.

Input :

Il y a beaucoup de choses au lancement. J'ai compté environ 180 séances d'entraînement dans les différentes activités (HIIT, yoga, noyau, force, tapis roulant, vélo, aviron, danse et délai de réutilisation conscient). Bravo à Apple pour avoir choisi un groupe diversifié de formateurs de cultures et d'horizons différents.

CNBC :

Les instructeurs Fitness+ d'Apple sont formidables, mais je veux en savoir plus sur eux et sur leur personnalité individuelle. J'adore la façon dont Fitness+ synchronise et fonctionne sur tous les appareils. Il faut avouer que Fitness+ est un moyen intelligent pour Apple de rendre l'Apple Watch encore plus collante. Si les gens entrent vraiment dans les cours de fitness, comme moi, ce sera une autre façon pour Apple de garder les gens enfermés dans son écosystème de produits.

Il est rare qu'un service ou un produit Apple ne s'attire quasiment aucune critique. Fitness+ semble avoir mis tout le monde d'accord, mieux encore... Les journalistes semblent tous motivés pour prolonger leur abonnement et continuer à utiliser le service d'Apple sur le long terme.

Pour l'instant, Fitness+ n'est disponible qu'aux États-Unis, en Australie, Canada, Irlande, Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Apple devrait prochainement proposer son service en France et dans le reste de l'Europe !