L'iPhone 12 Pro se vend désormais plus que le Max

Hier à 17:36

Alexandre Godard

4

Comme chaque année lors de la sortie des nouveaux iPhone, on a le droit à des chiffres et des statistiques de tous les côtés durant les semaines et mois qui suivent. Un analyste a cette fois-ci estimé que le modèle 12 Pro était désormais le plus populaire en ce moment, devant le 12 Pro Max.

L'iPhone 12 Pro est actuellement le plus demandé dans le monde

En se basant sur le temps d'attente annoncé lors de l'achat d'un iPhone 12 Pro/12 Pro Max, l'analyste Samik Chatterjee en a conclu que l'iPhone 12 Pro est en ce moment même l'iPhone le plus plébiscité ces derniers temps. Il a en effet constaté que les délais pour la réception d'un 12 Pro étaient de plus en plus longs alors qu'au contraire, l'attente pour un 12 Pro Max diminuait légèrement.

Cette étude a été menée suite à un rapport effectué il y a quelques semaines qui indiquait l'inverse, à savoir que le modèle 12 Pro Max était le plus demandé, preuve que cela évolue. Grâce aux chiffres d'expéditions d'iPhone en partance des Etats-Unis, qui représente 35% des iPhone expédiés dans le monde, il estime à 18 jours le temps d'attente pour recevoir son 12 Pro Max et 28 jours pour recevoir le 12 Pro.



En ce qui concerne l'Europe, l'Allemagne a été choisie pour le test et cela semble plus équilibré en Europe avec un temps d'attente estimé de 23 jours pour le 12 Pro et 26 jours pour le Pro Max.



N'hésitez pas à nous dire de votre côté le temps d'attente qu'il vous a fallu pour recevoir votre iPhone 12.