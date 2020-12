Reddit rachète Dubsmash pour enrichir son système de création de vidéos

Reddit annonce avoir racheté la plateforme de création de contenus vidéos appelée Dubsmash. Ce rachat va permettre à Reddit de proposer des toutes nouvelles fonctionnalités en ce qui concerne la création de vidéos sur son application.

À travers un communiqué, Reddit annonce avoir racheté la société Dubsmash. L'association des deux est assez simple à comprendre, d'un côté Reddit propose un lieu d'échange entre communautés sur des sujets divers et variés, de l'autre, Dubsmash propose "à la manière de TikTok" la possibilité de réaliser des courtes vidéos de type "doublage". Ainsi, non seulement l'application Dubsmash sera toujours disponible pour tous mais les outils de création de vidéos qu'elle propose seront également intégrés au sein de l'application Reddit

Reddit à clairement expliqué ce que ce rachat va apporter de positif et de nouveau à son service :

Dubsmash apportera deux atouts clés à Reddit. Premièrement, la mission de Dubsmash est unique parmi les plates-formes sociales et est alignée sur la propre mission de Reddit d'apporter une communauté et d'appartenir à tout le monde dans le monde. Tout comme Reddit est un endroit pour du contenu que vous ne verrez nulle part ailleurs sur Internet, Dubsmash fournit une plate-forme accueillante pour les créateurs et les utilisateurs sous-représentés dans les médias sociaux.



Deuxièmement, nous intégrerons les outils de création vidéo innovants de Dubsmash dans Reddit, ce qui permettra aux propres créateurs de Reddit de s'exprimer de manière originale et authentique qui est endémique à nos communautés.