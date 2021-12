Niantic rachète l'app de capture de gameplay vidéo "Lowkey"

Niantic a fait l'acquisition d'une nouvelle société pour l'aider à développer ses plateformes de réalité augmentée. La société a annoncé l'intégration de l'équipe à l'origine de Lowkey, une application permettant de capturer et de partager facilement des moments de jeu. Alors que vous pouvez utiliser n'importe quelle application de capture d'écran - ou même la fonction d'enregistrement intégrée de votre iPhone , Lowkey a été conçu pour les joueurs occasionnels ou ceux qui ne veulent pas passer du temps à éditer leurs vidéos.

Niantic s'offre Lowkey, le spécialiste du "Social Gaming Videos"

Lowkey est utilisé par toutes sortes de joueurs, des groupes d'amis occasionnels aux meilleurs pros du pays, pour créer et parcourir les courtes vidéos de jeu les plus divertissantes, conçues pour une expérience mobile !

Lowkey n'est pas seulement disponible sur smartphones et tablettes, l'app peut également capturer des vidéos sur votre ordinateur, par exemple, et les synchroniser avec votre téléphone où vous pouvez utiliser ses outils d'édition simples pour créer des clips courts optimisés pour le visionnage sur mobile. Vous pouvez aussi partager ces clips avec vos amis dans l'application, à la manière de Snapchat, ou les publier pour les rendre publics, comme sur TikTok. Niantic n'a pas révélé ce que l'équipe Lowkey fera exactement pour ses jeux et expériences AR, mais elle a déclaré que le "leadership de l'équipe dans cet espace accélérera les expériences sociales qu'elle construit dans ses produits".



L'entreprise qui vient de lancer Pikmin Bloom a ajouté :

Nous partageons une vision commune pour construire une communauté autour d'expériences partagées, et permettre de nouvelles façons de se connecter et de jouer pour nos explorateurs.

Le créateur de Pokémon Go n'en est pas à son coup d'essai. La firme a déjà racheté plusieurs entreprises par le passé dans sa quête pour offrir plus d'outils et de fonctionnalités à ses produits de réalité augmentée. En 2017, il a acheté la startup d'animation sociale Evertoon pour construire un réseau social pour ses jeux. L'année dernière, il a acheté la startup de cartographie 3D 6D.ai pour développer la réalité augmentée "à l'échelle de la planète", et juste en août dernier, il a acquis l'application de numérisation LiDAR Scaniverse pour créer une carte du monde en 3D. Rappelons que Niantic s'oppose au Metavers de Facebook et ne jure que par l'AR, plutôt que la VR.

