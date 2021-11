Pokémon GO s'offre un évènement avec Ed Sheeran

Pokémon Go a annoncé un nouvel événement en collaboration avec Ed Sheeran. À partir du 22 novembre, les dresseurs pourront profiter de la performance du chanteur dans les actualités du jeu. Une première dans l'histoire du jeu en AR le plus célèbre du monde.

Pokémon GO invite Ed Sheeran

Selon le communiqué officiel, la représentation spéciale d'Ed Sheeran aura lieu du 22 au 30 novembre. Son concert comprendra des chansons du nouvel album, mais pas seulement. Les chansons comprennent :

« Perfect »

« Bad Habits »

« Overpass Graffiti »

« Thinking Out Loud »

« First Times »

« Shivers »



Parallèlement à ce spectacle, les dresseurs pourront trouver en jeu un certain Squirtle portant des lunettes de soleil. Cela fait un moment que Pokémon Go a introduit ce monstre spécial, et les personnes qui ont rejoint le jeu plus tard auront enfin une chance de l'attraper, ainsi que Totodile, Mudkip, Piplup et Oshawott qui vont commencer à apparaître assez fréquemment dans la nature.

Ed choisit toujours les Pokémon de type Eau comme premier partenaire quand il démarre un nouveau jeu Pokémon. Pour célébrer cette collaboration, cet événement mettra à l’honneur tous les starter Pokémon de type Eau actuellement disponibles dans Pokémon GO !

Bien que l'on ne sache pas encore à quoi ressemblera ce concert en jeu, il est étrange que Pokémon Go rejoigne cette expérience juste après que le PDG de Niantic, John Hanke, ait déclaré qu'il était opposé à l'avenir du metaverse de Meta et qu'il misait tout sur la réalité augmentée.



Pour Hanke, le metaverse est dystopique : "Il nous éloigne de ce qui nous rend fondamentalement heureux en tant qu'êtres humains." Il a également déclaré :

Je suis vraiment entré dans cette idée d'utiliser les technologies numériques pour revigorer l'idée d'une place publique, pour sortir les gens de leur canapé et les amener dans un environnement qu'ils peuvent apprécier. De nombreuses recherches confirment l'impact psychologique positif d'une promenade dans un parc, d'une promenade dans une forêt, de la simple marche.

À partir du 22 novembre, les dresseurs de Pokémon Go auront donc droit à un tout nouvel événement. Il y aura également une nouvelle musique dans le jeu avec Overpass Graffiti qui sera diffusée tous les soirs sur le jeu à partir de la semaine prochaine. De nouveaux articles pour avatars, des autocollants et des offres groupées seront également disponibles.



Qui pense que cela peut relancer l'intérêt auprès des joueurs qui ont déserté Pokémon Go ?

