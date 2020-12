Twitch va durcir sa politique contre le harcèlement

Hier à 17:12 (Màj hier à 17:13)

Julien Russo

Twitch est l'une des plateformes de streaming qui rencontre le plus de succès en 2020, avec des millions de personnes qui se connectent tous les jours, l'enjeu sur la modération est très important. Le service d'Amazon s'est toujours présenté comme un endroit pour se divertir, partager sa passion et retrouver ses streamers préférés. Malheureusement, comme sur Twitter ou encore Facebook, les utilisateurs de Twitch sont victimes d'harcèlement et de racisme.

Twitch va passer au niveau supérieur

"Twitch ne fait rien contre le harcèlement", voici la phrase qui est apparue sur les réseaux sociaux du monde entier après plusieurs affaires qui se sont succédé ces dernières années. La modération de Twitch a récemment été accusée de laisser passer les cas de cyberharcèlement envers les streamers ou entre viewers. Face à cette polémique qui a fait le tour du web en quelques jours, Twitch a décidé de réagir et a déclaré avoir introduit une mise à jour dans sa politique sur la conduite haineuse et le harcèlement. Celle-ci entrera en vigueur le 22 janvier 2021 et aura pour but de limiter au maximum les comportements inappropriés sur Twitch.

Le service d'Amazon a également reconnu que certaines communautés étaient plus visées que d'autres quand on regarde les rapports de modérations :

Nous savons que de nombreuses personnes sur Twitch - en particulier les femmes, les membres de la communauté LGBTQIA+, les Noirs, les Autochtones et les personnes de couleur - continuent malheureusement d'être victimes d'un harcèlement et d'abus disproportionnés en ligne, y compris sur notre service.



Non seulement cela est manifestement inacceptable, mais cela sape également la communauté que nous construisons sur Twitch et menace la viabilité à long terme de la diffusion en continu en tant que carrière pour tous ceux qui souhaitent la poursuivre.

Nous sommes incroyablement fiers de nos Créateurs qui se présentent chaque jour pour créer un excellent contenu et construire des espaces accueillants pour leurs communautés, et faire face au harcèlement en raison de la race, du sexe ou de toute autre caractéristique protégée est inacceptable et n'a pas sa place sur Twitch.

Twitch décrit ses nouvelles mesures comme une approche plus claire et plus cohérente contre les gens qui répandent la haine et le harcèlement sur les streams ou en message privé entre utilisateurs.

La politique 2.0 de Twitch agira sur trois comportements courant sur la plateforme :

L'harcèlement

Les comportements haineux

Le harcèlement sexuel

Le service de streaming affirme que ces équipes de modérations vont davantage se concentrer sur ces trois points de modération qui figurent parmi les plus populaires quand une sanction est prononcée envers un utilisateur.

Des mesures supplémentaires d'avertissements suivis de bannissement vont débuter dès le 22 janvier prochain.



