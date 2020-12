Apple TV+ a enfin son onglet dédié dans l’app TV

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Dans le cadre de la mise à jour iOS 14.3 d’hier soir, Apple a déployé un nouvel onglet dans l'application TV. L'onglet Originals était demandé depuis les débuts d’Apple TV+ l’an dernier et propose un accès direct aux séries, aux documentaires et aux films originaux d’Apple.

L’onglet tant attendu pour Apple TV Plus

Cette section TV+ existe dans l'application TV depuis le lancement d’Apple TV+, mais elle était enfouie dans les profondeurs du catalogue. En en faisant un onglet, il est maintenant beaucoup, beaucoup plus facile pour les abonnés TV+ de profiter du contenu auquel ils ont accès.



Avant aujourd'hui, le contenu TV+ était si difficile à trouver dans l'application TV qu'une bonne proportion de clients Apple abonnés ne savaient tout simplement pas quel contenu ils peuvent réellement regarder dans le cadre de leur abonnement.



En plus de l'iPhone, le nouvel onglet est disponible sur les versions iPad et Apple TV de l'application TV. Il apparaîtra également sur les différentes plates-formes tierces prises en charge par Apple, comme Amazon Fire TV et Roku.



D'autres modifications apportées à l'application TV dans iOS 14.3 incluent une expérience de recherche remaniée, qui comprend également désormais un bouton dédié pour le contenu TV+. Voilà qui améliore grandement l’expérience. Mais Apple avait peut-être fait exprès de cacher ce menu au départ afin d’éviter de présenter un contenu trop maigre.