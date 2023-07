Netflix lance l'onglet "Mon Netflix", un espace dédié à ce que vous aimez

Netflix est un service de streaming qui possède beaucoup de contenus, si cela n'est pas un problème de manière général, il n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Afin d'améliorer l'expérience de ses utilisateurs, Netflix vient de dévoiler un nouvel onglet qui est en cours de déploiement !

Voici "Mon Netflix"

Netflix vient d'annoncer une importante mise à jour de son application iOS. Cette mise à jour vise à offrir une expérience utilisateur améliorée en facilitant la recherche de contenu en fonction des préférences de chacun. Le changement majeur concerne l'ajout de l'onglet "Mon Netflix", un nouvel espace entièrement consacré aux préférences de l'utilisateur. Depuis le lancement de la version 15.41.00 de l'application, le bouton "Téléchargements" a été remplacé par un bouton plus intuitif et convivial, "Mon Netflix". Ce nouveau bouton conduit à une vue simplifiée de tous les contenus favoris de l'utilisateur, rendant la navigation encore plus agréable et efficace.



Pour ceux qui disposent d'un abonnement Netflix permettant des téléchargements, "Mon Netflix" devient leur nouvel emplacement pour retrouver les films et séries enregistrés en vue d'une visualisation hors ligne. C'est un moyen simple et rapide de gérer ses contenus à voir plus tard.

Cependant, "Mon Netflix" est bien plus qu'un simple endroit pour gérer les téléchargements. C'est aussi l'emplacement pour consulter les notifications, partager ses coups de cœur, naviguer dans la liste des éléments enregistrés, revoir des bandes-annonces ou reprendre des contenus déjà commencés. Il inclut également un historique des contenus que l'utilisateur a terminé, offrant une vue d'ensemble de son parcours sur Netflix.



Pour le moment, "Mon Netflix" est uniquement disponible sur iOS. Toutefois, Netflix a promis que cette mise à jour serait disponible pour les utilisateurs Android dès le mois d'août. Concernant une éventuelle mise à jour similaire pour l'Apple TV, aucune information n'a encore été communiquée.



Source