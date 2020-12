Google stoppe la commercialisation du Google Home Max

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Google harmonise sa gamme d'enceintes avec l'arrêt définitif du Google Home Max. L'objectif principal est donc d'orienter sa clientèle uniquement sur la gamme Nest qui est la toute dernière en date de chez Google.

Google se concentre à fond sur la gamme Nest

Si vous souhaitez acheter un Google Home Max et qu'en vous rendant sur le store vous vous rendez compte qu'il est en rupture de stock, c'est tout à fait normal. Plus de trois ans après son lancement, les stocks sont définitivement épuisés et Google ne compte plus les renouveler.

Pour rappel, ce produit avait été lancé au prix de 399€ avant de chuter d'années en années pour atteindre le prix de 150 € il n'y a pas si longtemps. Google a tout de même précisé que les possesseurs d'un Google Home Max continueront toujours de recevoir les mises à jour logicielles ainsi que les correctifs de sécurité. Google compte donc se concentrer sur la gamme Nest dont la fameuse Nest Audio vendue au prix de 100 € et qui cartonne en ce moment. Ceux qui souhaitent acheter une enceinte Google "énorme" il va falloir patienter car il n'y a aucune information pour le moment sur un modèle de remplacement au Google Home Max. Une belle affaire pour Apple et son HomePod...