LG espère fournir 40 à 50 millions d'écrans 120 Hz pour l'iPhone 13

Il y a 47 min (Màj il y a 47 min)

Guillaume Gabriel

Alors que l'iPhone 12 vient à peine de sortir et connaît un véritable succès dans le monde entier, voilà déjà que les regards se tournent à l'horizon, vers la prochaine génération de smartphones d'Apple. Selon les premières rumeurs, et pour suivre le marché actuel, la Pomme devrait faire le choix de proposer des écrans 120 Hz.



Parmi les fournisseurs, LG se place comme étant l'un des principaux favoris pour aider Cupertino à la production... La firme proposerait de convertir certaines de ses usines de production pour produire des écrans OLED pour l'iPhone 13.

LG veut aider Apple dans la production d'écrans OLED

Selon un nouveau rapport provenant de TheElec, LG espère fournir environ 40 à 50 millions d'écrans OLED pour l'iPhone 13 l'année prochaine.

LG Display envisageait de convertir sa ligne de production E5 dans son usine de Gumi pour produire des panneaux OLED pour iPhone, a appris TheElec.



E5 produit actuellement des panneaux OLED pour les automobiles et accessoires portables. Actuellement, LG Display utilise sa ligne E6 dans son usine de Paju pour produire des écrans OLED pour Apple à utiliser dans les iPhones.

Dans ses plans, LG souhaite donc utiliser sa ligne E5 pour augmenter sa capacité de production pour l'année prochaine et donc devenir un partenaire encore plus important pour Apple.



