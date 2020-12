La nouvelle Apple TV 4K arrive en 2021

Alban Martin

Plusieurs rumeurs ont indiqué qu'Apple travaillait sur une version actualisée de l'Apple TV 4K, et un rapport publié aujourd'hui par le Nikkei Asia Review ajoute à la spéculation selon laquelle Apple publiera une nouvelle version de son décodeur l'année prochaine. Une Apple TV 4K 2021.

Apple TV 4K (2 Gen) : sortie en 2021 ?

En plus de divulguer l'augmentation de la production de 30% des iPhone 12, le Nikkei a dévoilé un calendrier de sortie pour les futurs Mac et Apple TV. Si il est peu surprenant qu'Apple nous propose dans les prochains mois ses ordinateurs haut de gamme, comme le MacBook Pro 16 2021 et l'iMac Pro 2021 pour continuer la transition vers les puces britanniques Arm rebaptisée Apple Silicon, en revanche l'information sur une nouvelle Apple TV est plus croustillante.

Selon nos confrères, la firme travaille sur un appareil de divertissement à domicile pour les services de vidéo à la demande pour l'année prochaine. Cela confirme plusieurs rumeurs précédentes au sujet d'une nouvelle ‌Apple TV 4K qui a également été aperçue dans une version bêta d'iOS 13.4 en janvier. À l'époque, on lui prêtait une puce A12 et des tailles de stockage de 64 et 128 Go.



Depuis, Jon Prosser a suggéré que la nouvelle ‌Apple TV‌ 4K serait équipé d'une puce A12X Bionic. Mais un autre leaker a mentionné la puce A14 pour être au niveau des derniers jeux Apple Arcade.



Si tout est flou techniquement, en revanche Apple pourrait inclure un mode enfant et une puce U1 pour faire de sa box un hub HomeKit.



Reste à patienter sagement jusqu'à une annonce officielle. Apple n'a pas mis à jour son boitier TV depuis 2017.