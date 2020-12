Le futur jeu d'horreur Happy Game aura le droit à un portage sur iOS

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Depuis plusieurs années, le studio Amanita Design nous a habitués à nous régaler avec ses jeux, pour la plupart disponibles sur iOS et Android. On pense notamment à l'excellent Machinarium, ou encore la trilogie Samorost ainsi que Botanicula.



Et la belle nouvelle, c'est qu'on peut s'attendre à une continuité l'année prochaine avec l'annonce d'un nouveau jeu du nom d'Happy Game. Prenant la forme d'un jeu d'horreur amenant une expérience psychédélique, celui-ci sera disponible sur PC et Nintendo Switch au printemps 2021 et sur iOS un peu plus tard.



Voici la bande-annonce :

Amanita Design présente son nouveau jeu Happy Game

Le studio Amanita Design a été, et reste un grand acteur présent sur l'App Store, sortant de nombreux jeux de qualité chaque année. Ils ont également collaboré avec Apple dans le cadre du lancement d'Apple Arcade, en proposant deux titres : Pilgrims et Creaks.



Hier soir, lors de l'évènement Indie World de Nintendo, la firme a révélé Happy Game, une expérience d'horreur psychédélique. Si le jeu a été confirmé sur PC et Nintendo Switch pour le Printemps 2021, le studio a confirmé sur Twitter que celui-ci verrait également le jour sur iOS.