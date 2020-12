La guerre entre Epic Games et Apple continue en attendant le procès

C'est lors d'une "confrontation" sur Zoom que les avocats d'Epic Games et d'Apple se sont renvoyés la faute. Du côté d'Epic Games on estime être en droit de destituer deux personnes importantes chez Apple, de l'autre on répond qu'il y a énormément de témoignanges pour contrer toutes ces accussations.

La bataille continue avant le verdict final en 2021

C'est une affaire qui dure depuis des mois et qui n'est pas près de s'arrêter, à savoir la guerre juridique entre Epic Games et Apple. Ce mercredi 16 décembre, on apprend que l'avocat principal d'Epic Games, Lauren Moskowitz, aurait tout simplement expliqué que les patrons de Fortnite étaient en droit de destituer Craig Federighi, le vice-président senior de l'ingénierie logicielle d'Apple et Eddy Cue, vice-président senior des logiciels et services Internet d'Apple.

Les avocats des deux parties se sont confrontés hier lors d'une conférence sur Zoom et bien évidemment, Apple a immédiatement répondu par la négative à ces propos. Apple prépare sa défense avec à priori pas moins de 14 dépositions de témoins dont certaines peuvent durer jusqu'à plus de 10 heures ! Epic Games à intérêt à être solide s'il veut sortir "vainqueur" de ce procès.



Quoi qu'il en soit cette histoire est loin d'être finie et en attendant le procès prévu le 3 mai 2021, il risque d'y avoir beaucoup de bruits autour de cette histoire.



Vivement le verdict final.