La première bêta d'iOS 14.4 est disponible au téléchargement

Si vous voyez des nouveautés qui nous échappent, n'hésitez pas à commenter cet article ou à nous écrire par mail. On imagine qu'Apple a implémenté la eSIM en 5G ainsi que quelques correctifs attendus concernant l'autonomie ou les messages.

Alors qu'iOS 14.3 vient à peine de voir le jour pour le grand public, voilà qu'Apple se penche déjà sur la suite en publiant ce soir la première version bêta d'iOS 14.4. La Pomme a également publié aujourd'hui la première version bêta développeur d'iPadOS 14.4 ainsi que tvOS 14.4 beta 1 et watchOS 7.3 beta 1.

