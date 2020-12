Comment configurer Cardio Fitness sur iPhone et Apple Watch ?

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

4

Avec l'arrivée récente d'iOS 14.3 et watchOS 7.2, Apple a fait l'ajout d'une fonctionnalité assez prometteuse pour ceux qui possèdent une Apple Watch et un iPhone. En effet, nous avons pu faire connaissance avec Cardio Fitness, nouvelle mesure de santé qui se base sur notre VO2 max (consommation maximale d'oxygène) pendant un exercice physique.



Dans cet article, nous allons voir comment le mettre en place, et surtout, savoir pourquoi il est important de l'activer.

Comment mettre en place la fonctionnalité Cardio Fitness ?

Avec iOS 14.3 et watchOS 7.2, les utilisateurs d'Apple Watch peuvent afficher leur niveau de forme cardio dans l'application Santé sur iPhone et recevoir une notification sur Apple Watch s'il se situe dans la plage basse. La technologie révolutionnaire publiée dans watchOS 7 permet à l'Apple Watch de mesurer facilement une faible condition cardio-vasculaire, et aujourd'hui, les notifications de fitness cardio permettent aux utilisateurs d'être plus actifs pour des bienfaits spectaculaires sur la santé à long terme.

La capacité cardiorespiratoire, mesurée par VO2 max, est la quantité maximale d'oxygène que le corps peut utiliser pendant l'exercice, et elle peut être augmentée grâce à l'activité physique. Apple Watch estime déjà les niveaux moyens et plus élevés de VO2 max lors de marches, courses ou randonnées en plein air.

Tutoriel

Assurez-vous d'avoir fait les mises à jour vers iOS 14.3 et watchOS 7.2 sur votre iPhone et Apple Watch Lorsque vous ouvrez l'application Santé pour la première fois après la mise à jour, vous devriez voir de nouveaux écrans de démarrage sur les nouvelles fonctionnalités ECG et Cardio Fitness Si vous ne le voyez pas automatiquement, vous pouvez appuyer sur "Cœur" Recherchez le bouton bleu de configuration sous Niveaux de fitness cardio ou un lien orange selon votre cas "configurer Niveaux de santé cardiovasculaire". Suivez les étapes comme la confirmation de vos détails de santé Vous pouvez choisir d'activer les notifications Low Cardio Fitness sur votre Apple Watch Maintenant, vous verrez Cardio Fitness apparaître dans la section Cœur de l'application Santé

Il est à noter que Apple Watch peut enregistrer un VO2 estimé entre 14 et 60 ml / kg / min en lançant un Exercice (randonnée rapide, marche ou course).