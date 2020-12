Google Meet ajoute la fonctionnalité de sous-titre en direct (avec plusieurs langues)

Les applications de visioconférence ce n'est pas ce qui manque sur nos smartphones, tablettes et ordinateurs. En pleine période de confinement où le télétravail est devenu plus que nécessaire, les applications comme Skype, FaceTime, WorkChat de Facebook, Zoom, WhatsApp... font tout pour vous donner envie de les utiliser. Le plus dur aujourd'hui c'est de créer la différence sur un marché complètement saturé !

Google Meet propose les sous-titres en plusieurs langues

Le service de visioconférence de Google évolue et annonce une nouveauté qui pourrait tout changer pour de nombreux utilisateurs. Google Meet sait désormais vous afficher les sous-titres en français, allemands, portugais et espagnols (en plus de l'anglais qui a été l'unique langue pendant la phase de bêta).

Cet avantage est incroyable pour les personnes malentendantes ou sourdes qui travaillent à distance ou qui veulent communiquer avec leurs proches. Les utilisateurs qui activeront les sous-titres verront en direct les phrases se former fur et à mesure que le correspond parle. Pour proposer quelque chose de stable, la firme de Mountain View a travaillé autour des différents accents des langues proposées, Google affirme aujourd'hui avoir réussi à proposer une reconnaissance vocale fiable et performante (même dans les environnements légèrement bruyants).

Les sous-titres sont disponibles pour l'ensemble des utilisateurs de Google Meet qui habitent en Europe et en Asie Pacifique, la fonction qui est gratuite et facilement activable sera disponible en Amérique du Nord et Amérique latine au cours du premier trimestre de 2021.

Pour l'instant, les sous-titres sont proposés uniquement dans la version web du service, bien évidemment Google pense aussi à ajouter cette fonctionnalité dans son application iOS et Android, l'entreprise a estimé l'intégration des sous-titres dans ses apps pour le début de l'année 2021.



