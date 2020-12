iOS 14.3 : la solution contre les récents problèmes de batterie ?

Lors du lancement d'iOS 14.2, nombreux ont été les utilisateurs à se plaindre de problèmes de batterie, constatant des chutes fortement importantes en quelques minutes seulement. C'est donc avec impatience que ces derniers attendaient un correctif, qui devait provenir d'iOS 14.3 selon Apple. Malheureusement, les premiers retours ne sont pas unanimes et certains sont dans une situation encore pire qu'auparavant. C'est notamment le cas du YouTuber iAppleBytes, qui constate que son iPhone 11 se décharge 9 minutes plus vite que lorsqu'il était sous iOS 14.2. En revanche, le problème de la décharge de batterie des iPhone 12 en veille semble avoir été corrigé... Ça risque encore de râler...

