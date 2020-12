iOS 14.4 tire parti de la puce U1 du HomePod Mini

La version bêta d'iOS 14.4 sortie hier soir comprend une nouvelle fonctionnalité qui a été démontrée pour la première fois lors du keynote des iPhone 12 d'Apple. La nouvelle fonctionnalité concerne spécifiquement le HomePod mini et sa puce U1 Ultra Wideband qui permet une localisation spatiale avec un iPhone récent équipé de la même puce U1.



L’expérience Handoff est notamment largement améliorée dans cette version bêta d'iOS 14.4.

Les nouveautés du HomePod avec iOS 14.4

Capture d’une vidéo de 9to5Mac

Nouvelle expérience de transfert pour HomePod mini

Le changement le plus important est la nouvelle expérience Handoff du HomePod mini. Contrairement au HomePod classique qui est disponible depuis quelques années, le HomePod mini est équipé d'une nouvelle technologie avec la puce U1 Ultra Wideband d'Apple. La puce U1 permet une prise de conscience spatiale, de sorte qu'un iPhone équipé de cette puce peut bénéficier d'interactions à proximité plus riches avec d'autres produits équipés ainsi.



Apple a décidé d'élever l'expérience Handoff, qui reposait auparavant sur un positionnement précis de votre iPhone près du HomePod. Par rapport à l'interaction plus booléenne de l'ancienne méthode, le HomePod mini et l'iPhone 11/ iPhone 12 exécutant la dernière version bêta d'iOS 14.4 sont capables de créer des interactions spatiales intuitives les uns avec les autres.

L’ancienne méthode Handoff

Avec l'interaction Handoff précédente, les utilisateurs tenaient simplement leur iPhone près du haut du HomePod pour transférer des appels audio ou téléphoniques vers ou depuis l’enceinte. Une petite bannière de notification apparaît en haut de l'écran de l'iPhone pour indiquer que le transfert a réussi. Handoff n'est plus relégué à une petite bannière de notification en haut de l'iPhone, mais les utilisateurs peuvent désormais profiter d'une interface complète qui apparaît lorsque l'iPhone se rapproche du HomePod mini.

La nouvelle expérience Handoff

Si vous rapprochez un iPhone en cours de lecture multimédia près du HomePod mini, vous sentirez le Taptic Engine de l'appareil. Au début, le retour de force est subtil, mais lorsque vous rapprochez votre iPhone du HomePod mini, le retour augmente. Pour accompagner la vibration, le flair visuel est également utilisé. Lorsqu'il détecte un iPhone à proximité, la mini-LED du HomePod s'allume. Lorsque vous vous rapprochez, la lumière augmente en intensité.



Une notification visuelle apparaît sur le haut de l'iPhone sous la forme d'une bannière. La bannière indique le nom et l'emplacement du HomePod mini, ainsi qu'une icône HomePod, une illustration d'album miniature, un artiste et le titre de la piste.



Les utilisateurs ont la possibilité d'appuyer simplement sur la bannière pour ouvrir manuellement l'interface Handoff pleine taille ou de rapprocher l'iPhone du HomePod mini, ce qui entraînera l'ouverture automatique de l'interface Handoff. La nouvelle expérience Handoff fonctionne avec l'application Musique et d'autres types de sources multimédias, telles que YouTube. Les appels téléphoniques sont également éligibles au transfert grâce à cette nouvelle expérience améliorée.





L'interface Handoff mise à jour fournit de grandes illustrations d'album, des commandes de lecture, des commandes de volume et un bouton AirPlay pour rediriger l'audio.



La musique peut être transférée dans les deux sens : du HomePod mini vers l'iPhone ou de l'iPhone vers le HomePod mini. Un bouton Transfert vers iPhone ou Transfert depuis iPhone apparaît en haut de l'interface Handoff, mais la fonctionnalité est pour le moment buggée.

Un bon début pour l’utilité de la puce u1

La mise à jour de l'expérience Handoff compatible U1 est encore précoce, mais elle semble prometteuse. Rappelons qu’il s’agit de la première pierre destinée aux utilisateurs qui tirent parti de la puce U1 des iPhones actuels.