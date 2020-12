Rayark sort le jeu Deemo Reborn sur iOS et Android

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

1

Le nouveau titre du studio coréen Rayark est disponible sur iOS et Android. Du nom de Deemo Reborn, il s'agit tout simplement de la suite de Deemo que l'on peut déjà apprécier sur consoles et PC depuis deux ans. Deemo Reborn suit la philosophie des jeux de rythme de Rayark avec une réalisation magistrale, des personnages charismatiques et un gameplay travaillé. Si vous avez aimez la saga Cytus du même développeur, vous allez adorer.



Regardez la vidéo trailer :

Une fille tombée du ciel qui a oublié son passé; Deemo jouant du piano tout seul dans le monde de la cabane perchée dans l'arbre; leur rencontre accidentelle.



La musique s'écoule au fur et à mesure que les doigts frappent les touches du piano.

C'est le début d'un voyage féérique...



Avant de partir, n'oubliez pas de dire un dernier au revoir.

Une suite pour Deemo sur nos mobiles

La suite de DEEMO vous met dans la peau d'une jeune fille tombée du ciel qui doit retrouver son chemin autour d'un ancien château et d'un arbre mystérieux qui pousse quand le son de la mélodie flotte dans l'air. Rempli de mystères, cet endroit est le prétexte à la musique donc mais aussi à des énigmes. Pour retrouver votre chaleureux foyer, vous devrez notamment retrouver les partitions de musique perdues, déverrouiller de nouveaux lieux et découvrir la vérité.



Si Deemo Reborn est comparable à un certain Guitar Hero, il est bien plus scénarisé que celui-ci et ajoute par rapport à son prédécesseur, une bonne dose de casses-tête. Cela vient enrichir un gameplay travaillé autour de 60 chansons classiques qui participent grandement à l'ambiance lyrique voire mélancolique du titre de Rayark.



DEEMO-Reborn est disponible sur nos mobiles et tablettes au prix de 3,99 euros sur App Store ou le Play Store si vous êtes sous Android.

Télécharger le jeu DEEMO Reborn