Amazon vous propose de visualiser des produits en AR

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Nous vivons dans un monde où tout est fait pour vous donner envie de consommer toujours plus, cela passe par les réductions ou encore les avis des clients. Une nouveauté plus moderne devient de plus en plus tendance pour vous pousser à passer commande, c'est la projection du produit en réalité augmentée dans votre domicile. Une technique utilisée par le géant suédois IKEA ou encore Apple !

Amazon se lance dans l'AR en France

Pour Apple il ne fait aucun doute, la réalité augmentée est la technologie de demain. Aujourd'hui, nos smartphones proposent quasiment tous de l'AR et les développeurs en profitent pour inclure le contenu de leur application dans le monde réel.

Le premier à mettre en place le shopping en AR a été IKEA, l'entreprise a rapidement compris le potentiel de cette technologie et a lancé une application iOS baptisée "IKEA Place" pour que vous projetiez les produits que vous apercevez sur l'app directement dans votre domicile.

En incluant ce que vous souhaitez acheter dans un environnement qui vous est familier, cela permet de créer un "électrochoc" dans votre cerveau et il est plus facile de se dire : "finalement, ce fauteuil s'intègre plutôt bien avec la décoration de mon salon". Grâce à l'utilisation, de la réalité augmentée, des ventes qui n'auraient jamais eu lieu parce que le doute était trop grand, se sont finalement réalisées.



Amazon semble avoir compris que la réalité augmentée n'est réservé que pour des jeux comme Pokémon Go. La firme de Jeff Bezos a lancé il y a quelques mois la possibilité de visualiser des meubles en AR aux États-Unis et cela vient d'arriver depuis peu en France.

Malheureusement, les produits qui s'affichent en réalité augmentée sont très limités dans l'application Amazon, puisque les vendeurs n'ont pas forcément le temps et l'envie de mettre à disposition cette fonctionnalité.

Pour que l'AR sur les fiches produits se démocratise, il va falloir patienter encore quelques mois... Si vous avez eu la chance voir à quoi cela ressemble, vous avez pu constater que l'utilisation est simple, il vous suffit d'ouvrir l'application Amazon, de trouver un produit éligible à la visualisation en AR et de vous installer dans une pièce lumineuse et où il y a de l'espace.

Voici un exemple de meuble qui propose l'AR, si vous prenez votre iPhone et que vous regardez depuis l'application Amazon, vous verrez un accès "VISUALISEZ DANS VOTRE PIÈCE" en bas de l'image.



Dès que vous appuyez sur ce bouton, l'application passe immédiatement en mode réalité augmentée, vous demande de scanner le sol pendant quelques secondes et le meuble s'affiche dans votre pièce !

Nous avons testé la fonctionnalité et le résultat est assez bluffant, malheureusement il est vrai que le nombre de produits avec cette fonction est très rare, mais espérons que cela évolue dans les prochains mois.

