Among US : le meilleur jeu iOS arrive sur console (+ tuto)

Il y a 20 min

Alexandre Godard

Among Us a été élu jeu de l'année 2020 sur iOS et pour cause, depuis plusieurs mois des millions de joueurs tente l'expérience gratuite que ce soit sur smartphone ou sur PC. Après une version Switch (payante 4.29€) également sortie il y a peu, voici qu'une version console et plus précisément Xbox vient d'être annoncée pour 2021. Manque plus que la version PS5 qui ne devrait vraisemblablement pas trop tarder même si rien n'est officiel encore pour cette plateforme.

Le carton de cette fin d'année 2020

Si vous suivez des streamers connus ou tout simplement que vous êtes fan de jeux vidéo, vous avez certainement entendu parler d'Among Us qui fait un véritable carton depuis la rentrée de septembre 2020. Après la version PC et les versions Android et iOS, le jeu est arrivé sur Nintendo Switch il y a peu au prix de 4.29€. Vous l'aurez compris, il ne manquait plus qu'une "communauté" à satisfaire, les joueurs console.



C'est désormais chose faite puisque Xbox l'a annoncé officiellement sur Twitter, le jeu arrive chez le géant Microsoft avec en prime une intégration au GamePass et donc un accès "gratuit" du moins sans surcoût pour les possesseurs de ce superbe abonnement que propose Xbox et ses équipes.



Du côté de Playstation, il n'y a pas encore d'annonces pour une arrivée sur PS5 mais nul doute que cela devrait se faire sans soucis.



Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu et qui seraient intéresser de découvrir un peu plus en profondeur en quoi consiste les règles, l'objectif, voici un petit tuto rapide ou du moins un résumé très simplifié du jeu.

Comment jouer à Among Us

NB : avant de commencer les explications, sachez que ce jeu ressemble énormément au jeu du loup garou pour les connaisseurs. Bref voyons comment se déroule une partie à Among Us :

Vous contrôlez un petit personnage à bord d'une navette avec d'autres personnes à bord (vos amis ou des joueurs en ligne). Un ou plusieurs joueurs sont désignés comme les "imposteurs" au début de la partie et les autres ne savent pas qui c'est. Une fois que la partie est lancée, les micros sont coupés et vous ne pouvez plus communiquer avec les autres joueurs. Un chrono se lance et durant ce temps, chacun peut se balader où il le souhaite. Chaque camp à ses objectifs, les imposteurs doivent tuer les "innocents" sans se faire remarquer et les autres doivent tout simplement surveiller ce qui se passe et accomplir certaines tâches pour faire passer le temps ou tout simplement essayer de prouver qu'ils ne sont pas les imposteurs. Si le chrono arrive au bout ou qu'avant la fin de celui-ci, quelqu'un a remarqué quelque chose d'étrange, il peut mettre en pause la partie afin d'ouvrir une sorte de "chat" ou tout le monde peut discuter et voter pour qui est l'imposteur. C'est à ce moment-là que chacun rempli son rôle et ce sera à vous d'essayer de faire comprendre aux autres ce que vous avez vu ou alors de mentir pour induire en erreur afin de ne pas vous faire démasquer. L'objectif final pour les imposteurs et de tuer tous les autres et pour les "innocents", le but est de découvrir avant que tout le monde soit mort qui sont les imposteurs.

Voici le résumé rapide mais si vous souhaitez réellement en savoir plus, n'hésitez pas à télécharger le jeu sur smartphone gratuit ou encore mieux à le télécharger sur PC.



